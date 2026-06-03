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المرأة
بعد انفصالها عن تامر حسني.. هل ارتبطت بسمة بوسيل مُجدداً؟
Lebanon 24
03-06-2026
|
00:28
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انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو جمعت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
بموديل
أردني
، ما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بارتباطها مجدداً عقب انفصالها عن الفنان المصري
تامر حسني
.
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وكشفت مصادر لـ"فوشيا" أن الصور والفيديوهات المتداولة لا ترتبط بأي علاقة عاطفية، بل تعود إلى كواليس عمل فني جديد تستعد بوسيل لطرحه خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن بسمة لا تفكر حالياً في خوض تجربة الزواج مجدداً، مشيرة إلى أن تركيزها ينصب على مشاريعها الفنية الجديدة، إلى جانب اهتمامها بأبنائها ورعايتهم بعد انفصالها عن حسني.
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