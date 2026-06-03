بعد انفصالها عن تامر حسني.. هل ارتبطت بسمة بوسيل مُجدداً؟

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انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو جمعت الفنانة المغربية بموديل ، ما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بارتباطها مجدداً عقب انفصالها عن الفنان المصري .وكشفت مصادر لـ"فوشيا" أن الصور والفيديوهات المتداولة لا ترتبط بأي علاقة عاطفية، بل تعود إلى كواليس عمل فني جديد تستعد بوسيل لطرحه خلال الفترة المقبلة.وأشارت المصادر إلى أن بسمة لا تفكر حالياً في خوض تجربة الزواج مجدداً، مشيرة إلى أن تركيزها ينصب على مشاريعها الفنية الجديدة، إلى جانب اهتمامها بأبنائها ورعايتهم بعد انفصالها عن حسني.