تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد انفصالها عن تامر حسني.. هل ارتبطت بسمة بوسيل مُجدداً؟

Lebanon 24
03-06-2026 | 00:28
A-
A+
بعد انفصالها عن تامر حسني.. هل ارتبطت بسمة بوسيل مُجدداً؟
بعد انفصالها عن تامر حسني.. هل ارتبطت بسمة بوسيل مُجدداً؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو جمعت الفنانة المغربية  بسمة بوسيل بموديل أردني، ما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بارتباطها مجدداً عقب انفصالها عن الفنان المصري تامر حسني.
Advertisement

وكشفت مصادر لـ"فوشيا" أن الصور والفيديوهات المتداولة لا ترتبط بأي علاقة عاطفية، بل تعود إلى كواليس عمل فني جديد تستعد بوسيل لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن بسمة لا تفكر حالياً في خوض تجربة الزواج مجدداً، مشيرة إلى أن تركيزها ينصب على مشاريعها الفنية الجديدة، إلى جانب اهتمامها بأبنائها ورعايتهم بعد انفصالها عن حسني.



مواضيع ذات صلة
انسجام عائلي يجمع تامر حسني وبسمة بوسيل في عيد ميلاد ابنتهما آمايا
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجددا بسمة بوسيل وتامر حسني يُثيران الجدل.. هل عادا لبعضهما؟ (صور)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقها من تامر حسني.. بسمة بوسيل تؤكد انها لن تتنازل عن هذا الأمر (صور)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني يمازح طفلة خلال حفلته: "حافظة كل ده إزاي؟" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24

بسمة بوسيل

تامر حسني

بسمة بوسي

المغربي

بسمة بو

المغرب

أردني

بوسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-02
Lebanon24
15:29 | 2026-06-02
Lebanon24
13:04 | 2026-06-02
Lebanon24
10:57 | 2026-06-02
Lebanon24
04:45 | 2026-06-02
Lebanon24
03:13 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24