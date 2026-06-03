أناقة وبساطة... ساندرا رزق تتصدر التفاعل بإطلالتها الجديدة

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نشرت السابقة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام إطلالةً أنيقةً لفتت أنظار متابعيها، حيث ظهرت أمام المرآة مرتديةً تنورة جينز قصيرة مع بلوزة بيضاء وجاكيت جينز، ونسّقت إطلالتها مع حقيبة سوداء ونظارات شمسية كبيرة.وحازت الإطلالة على تفاعل واسع بين المتابعين الذين أثنوا على أسلوبها العصري والبسيط، فيما أرفقت الفيديو بمقطع موسيقي أضفى لمسةً حيوية على المشهد.