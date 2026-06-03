لأول مرة.. ممثلة شابة تتحدث عن أزمتها النفسية ومعاناتها مع الشهرة!

فتحت الممثلة الشابة قلبها خلال ظهورها في برنامج "ABTalks" مع الإعلامي ، متحدثة بصراحة عن تجارب شخصية ومهنية صعبة عاشتها، مؤكدة أن ما يظهر للجمهور لا يعكس حجم الضغوط والتحديات التي رافقتها منذ طفولتها وحتى وصولها إلى الشهرة.





وأوضحت أنها بدأت العمل في سن السابعة عشرة عبر الإعلانات، رغبةً منها في المادي وتخفيف العبء عن أسرتها، مشيرة إلى أن دخولها المبكر إلى سوق العمل ساعدها على اكتساب النضج وتحمل المسؤولية في وقت مبكر.

وتناولت بداياتها في مجال التمثيل، لافتةً إلى أنها كانت مستعدة لقبول أي فرصة تقرّبها من حلمها الفني، من دون التركيز على حجم الدور أو مساحته.

أما عن تجربة الشهرة، فوصفتها بأنها لم تكن سهلة، إذ واجهت انتقادات قاسية طالت شكلها وأداءها، ما دفعها إلى مرحلة من الانعزال وفقدان الثقة بالنفس. وكشفت أنها خلال أحد أعمالها قبل عامين كانت تمر بظروف نفسية صعبة وصلت إلى حد شعورها بعدم تقبّل ذاتها نتيجة التعليقات السلبية المتواصلة.

كما تحدثت عن تجربة مؤلمة بدأت منذ الطفولة، بعد تعليق سلبي عن وزنها وشكل جسمها، الأمر الذي دفعها إلى اتباع أساليب غير صحية لإنقاص الوزن، بينها الامتناع عن الطعام واستخدام أدوية للتنحيف لفترات طويلة، ما انعكس سلبًا على صحتها النفسية والجسدية.

وفي سياق آخر، كشفت عن تشخيصها مؤخرًا باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، موضحة أن هذا التشخيص ساعدها على فهم نفسها بشكل أعمق والتعامل مع مشاعرها بطريقة أفضل.

وتطرقت أيضًا إلى أزمة عائلية رافقتها مشاكل صحية، ما دفعها إلى السفر بمفردها لمدة 25 يومًا بهدف إعادة ترتيب أفكارها ومراجعة حياتها وعلاقاتها.

وعن حياتها العاطفية، أوضحت أنها خاضت تجارب مع أشخاص لم يدعموا طموحها، ما جعلها تدرك أهمية الشريك الداعم لأحلامها بدلًا من منها. وأضافت أنها كانت تخشى الوحدة سابقًا، لكنها تعلمت لاحقًا التكيّف معها والاستمتاع بوقتها بمفردها.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الصعبة ساهمت في تعزيز نضجها ووعيها الذاتي، رغم شعورها أحيانًا بعدم الفهم من بعض المحيطين بها. (آرم نيوز)