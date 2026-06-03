مؤثرة شهيرة تتعرّض لخسارة مالية كبيرة.. إليكم التفاصيل

كشفت المؤثرة فوز العبدالله عن تعرّضها لخسارة مالية كبيرة بعد تعاقدها مع مصممة ديكور، موضحة أنها دفعت نحو 250 ألف مقابل أعمال لم تُنجز وفق الاتفاق.

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وبيّنت أن ما نُفّذ داخل منزلها كان محدودًا للغاية مقارنة بالمبلغ المدفوع، إذ اقتصر العمل عمليًا على تركيب المطبخ، بينما بقيت مساحات واسعة دون استكمال، مع غياب التشطيبات الأساسية للأرضيات وأعمال الديكور.

وأضافت أنها كانت سابقًا تستغرب روايات أشخاص تحدثوا عن دفع مبالغ كبيرة دون الحصول على الخدمة المطلوبة، خصوصًا عندما يكون الطرف المنفذ معروفًا أو يحظى بانتشار على مواقع التواصل، قبل أن تعيش تجربة مشابهة بنفسها.