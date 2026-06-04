تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
إطلالة راقية لكارن وازن تلفت الأنظار على إنستغرام
Lebanon 24
04-06-2026
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت عارضة الأزياء والفاشينيستا
كارن وازن
متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وراقية، استعدادًا لحضور حفل زفاف.
Advertisement
واختارت وازن فستانًا طويلًا باللون الوردي الهادئ بتصميم كلاسيكي أنيق، مع تسريحة شعر مرفوعة ومجوهرات ناعمة أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها. وأرفقت الصورة بعبارة “Celebrating Love”، في إشارة إلى مشاركتها في مناسبة الزفاف.
وقد حظيت إطلالة وازن بتفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها واختيارها للإطلالات الراقية في المناسبات المختلفة.
مواضيع ذات صلة
بالصورة: اطلالة ياسمين صبري الجديدة تلفت الأنظار
Lebanon 24
بالصورة: اطلالة ياسمين صبري الجديدة تلفت الأنظار
04/06/2026 13:27:41
04/06/2026 13:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة محتشمة.. احلام تلفت الانظار في اطلالتها الاخيرة
Lebanon 24
بإطلالة محتشمة.. احلام تلفت الانظار في اطلالتها الاخيرة
04/06/2026 13:27:41
04/06/2026 13:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
04/06/2026 13:27:41
04/06/2026 13:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا تلفت الأنظار بإطلالة عفوية جديدة
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا تلفت الأنظار بإطلالة عفوية جديدة
04/06/2026 13:27:41
04/06/2026 13:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كارن وازن
ستوري
بعبار
كلاس
الست
تيار
توري
هرات
قد يعجبك أيضاً
"بدنا نروق".. ماغي بو غصن "تلطش" نادين نسيب نجيم! (فيديو)
Lebanon 24
"بدنا نروق".. ماغي بو غصن "تلطش" نادين نسيب نجيم! (فيديو)
01:56 | 2026-06-04
04/06/2026 01:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤثرة شهيرة تتعرّض لخسارة مالية كبيرة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مؤثرة شهيرة تتعرّض لخسارة مالية كبيرة.. إليكم التفاصيل
23:00 | 2026-06-03
03/06/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. ممثلة شابة تتحدث عن أزمتها النفسية ومعاناتها مع الشهرة!
Lebanon 24
لأول مرة.. ممثلة شابة تتحدث عن أزمتها النفسية ومعاناتها مع الشهرة!
15:50 | 2026-06-03
03/06/2026 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام قلعة "ديزني لاند" الشهيرة وبرفقة زوجها.. ممثلة لبنانية تعلن انتظار مولودها الأول (فيديو)
Lebanon 24
من أمام قلعة "ديزني لاند" الشهيرة وبرفقة زوجها.. ممثلة لبنانية تعلن انتظار مولودها الأول (فيديو)
15:27 | 2026-06-03
03/06/2026 03:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أناقة وبساطة... ساندرا رزق تتصدر التفاعل بإطلالتها الجديدة
Lebanon 24
أناقة وبساطة... ساندرا رزق تتصدر التفاعل بإطلالتها الجديدة
10:41 | 2026-06-03
03/06/2026 10:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
12:00 | 2026-06-03
03/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
16:53 | 2026-06-03
03/06/2026 04:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
15:00 | 2026-06-03
03/06/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
10:40 | 2026-06-03
03/06/2026 10:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
11:15 | 2026-06-03
03/06/2026 11:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:56 | 2026-06-04
"بدنا نروق".. ماغي بو غصن "تلطش" نادين نسيب نجيم! (فيديو)
23:00 | 2026-06-03
مؤثرة شهيرة تتعرّض لخسارة مالية كبيرة.. إليكم التفاصيل
15:50 | 2026-06-03
لأول مرة.. ممثلة شابة تتحدث عن أزمتها النفسية ومعاناتها مع الشهرة!
15:27 | 2026-06-03
من أمام قلعة "ديزني لاند" الشهيرة وبرفقة زوجها.. ممثلة لبنانية تعلن انتظار مولودها الأول (فيديو)
10:41 | 2026-06-03
أناقة وبساطة... ساندرا رزق تتصدر التفاعل بإطلالتها الجديدة
07:02 | 2026-06-03
كيت ميدلتون تُفاجىء الجميع بحضورها مناسبة إجتماعيّة لدعم مرضى السرطان
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
04/06/2026 13:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
04/06/2026 13:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
04/06/2026 13:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24