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المرأة

إطلالة راقية لكارن وازن تلفت الأنظار على إنستغرام

Lebanon 24
04-06-2026 | 03:41
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إطلالة راقية لكارن وازن تلفت الأنظار على إنستغرام
إطلالة راقية لكارن وازن تلفت الأنظار على إنستغرام photos 0
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شاركت عارضة الأزياء والفاشينيستا كارن وازن متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وراقية، استعدادًا لحضور حفل زفاف.
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واختارت وازن فستانًا طويلًا باللون الوردي الهادئ بتصميم كلاسيكي أنيق، مع تسريحة شعر مرفوعة ومجوهرات ناعمة أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها. وأرفقت الصورة بعبارة “Celebrating Love”، في إشارة إلى مشاركتها في مناسبة الزفاف.

وقد حظيت إطلالة وازن بتفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها واختيارها للإطلالات الراقية في المناسبات المختلفة.
 
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