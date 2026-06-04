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لتفادي الشيخوخة المبكرة.. إليكِ أبرز المكونات الفعالة لبشرة مشدودة وصحية

Lebanon 24
04-06-2026 | 10:10
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لتفادي الشيخوخة المبكرة.. إليكِ أبرز المكونات الفعالة لبشرة مشدودة وصحية
لتفادي الشيخوخة المبكرة.. إليكِ أبرز المكونات الفعالة لبشرة مشدودة وصحية photos 0
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يبدأ إنتاج الكولاجين في البشرة بالانخفاض تدريجياً منذ أواخر العشرينات، مما يؤدي إلى فقدان المرونة وظهور الخطوط الدقيقة والترهّل، نتيجة عوامل متعددة كالشمس، التلوّث، التوتر، وقلة النوم. ورغم أن بعض الحالات تتطلب إجراءات تجميلية متقدمة، إلا أن روتين العناية اليومي بالمكونات المناسبة يساهم بشكل كبير في دعم الكولاجين والحفاظ على بشرة مشدودة وصحية لفترة أطول.
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وقد حدد خبراء العناية أبرز 8 مكونات فعالة للحفاظ على شباب البشرة:

عوامل النمو: تحفز تجدد الخلايا وتدعم الكولاجين لتقليل الخطوط الدقيقة.

الريتينويدات: تعزز تجدد الخلايا وتزيد سماكة البشرة، وتُستخدم تدريجياً تجنباً للتهيج.

النياسيناميد: يقوي حاجز البشرة، يقلل الالتهابات، ويحسن الترطيب والتصبغات.

فيتامين C: مضاد أكسدة قوي يحفز إنتاج الكولاجين ويحمي من العوامل البيئية.

حمض الهيالورونيك: يرطب البشرة بعمق، يمنحها الامتلاء، ويخفف خطوط الجفاف.

الببتيدات: تدعم إنتاج الكولاجين وتحسّن مرونة البشرة ونعومتها.

واقي الشمس: الخطوة الأهم لحماية الكولاجين من التكسّر والشيخوخة المبكرة.

السيراميدات: تعزز حاجز البشرة وتمنع فقدان الرطوبة، خاصة للبشرة الجافة والحساسة.
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