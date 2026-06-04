ممثلة شهيرة تفاجئ جمهورها.. لهذا السبب رفضت أعمالًا عُرضت عليها!

كشفت الممثلة عائشة كاي كواليس انتقالها إلى الاستقرار في ، وما رافق ذلك من تحوّل لافت في مسيرتها الفنية خلال العامين الماضيين، مؤكدة رفضها القاطع قبول أي أدوار تمثيلية تُقلّل من قيمة المرأة أو تقدّمها بصورة نمطية.

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وقالت عائشة في تصريحات إعلامية حديثة إن قرارها بالاستقرار في قبل عامين شكّل نقطة تحوّل محورية في مسيرتها، مشددة على أن مهرجان السينمائي يحتل مكانة خاصة لديها، باعتباره الحدث الذي شهد عودتها إلى المملكة عبر عرض أحد أفلامها فيه.

وأشادت بحجم النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية داخل المملكة، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع الوصول إلى هذا المستوى من المشاركات الفنية أو الحضور في محافل سينمائية دولية جاءت في أعقاب عودتها، وهو ما منح تجربتها بُعدًا أوسع، على حد قولها.

وأضافت أنها لم تتخيل يومًا أن تبلغ هذا القدر من النجاح، لافتة إلى أن ما تحقق جعلها أكثر إيمانًا بأن الأحلام قد تتجاوز سقف التوقعات، قائلة: "لا تزال الأحلام قادرة على مفاجأتنا، وأن تكون أكبر مما نتصور".

وفاجأت كاي جمهورها بموقفها من الأدوار التمثيلية التي عُرضت عليها، موضحة أنها رفضت أعمالًا رأت أنها لا تعكس صورة عادلة أو حقيقية عن المرأة، سواء في السياق السعودي أو في الأدوار التي تحصر حضورها ضمن الإطار المنزلي فقط، وهو ما دفعها للاعتذار عنها، وفق تعبيرها.

في المقابل، أشارت إلى وجود منتجين يدعمون حضور المرأة في أعمال فنية أكثر عمقًا وتوازنًا، معتبرة أن التحدي الأبرز لا يرتبط بغياب الفرص بقدر ما يتعلق بنوعية النصوص والأدوار المطروحة على الفنانات.