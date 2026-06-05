كشفت موقع إقامتها على السوشيال ميديا.. نجمة تركية تتسبب بمقتل حارسها الشخصي (فيديو)

Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/AUR10voICM — Mersin Objektif (@mersinobjektif) June 3, 2026 Advertisement

🚨 DİLAN POLAT YIKILDI!



‼️ Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı semtimde Daltonlar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



🛑 Dilan Polat'ın ayakta… pic.twitter.com/cVBccdSFgu — Doğan Can (@dogancancesur) June 4, 2026

وقُتل جان (37 عاماً)، وهو سائق وحارس أمن العائلة، أمام الفندق الذي كانت تقيم فيه ديلان بولات مع زوجها إنغين بولات في مدينة إزمير ، بعدما أطلق عليه شاب يبلغ من العمر 23 عاماً النار ظهر الثلاثاء الماضي.وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد فراره من مكان الجريمة، حيث اعترف خلال التحقيقات بأنه توجه إلى الفندق بتكليف من عصابة يعمل لصالحها، بعدما رصدت الأخيرة وجهة ديلان بولات من خلال منشوراتها على مواقع التواصل.وأوضح المتهم، ويدعى سرهات ، أن العصابة كانت تخطط لاغتيال إنغين بولات، إلا أنه أبلغها بصعوبة تنفيذ المهمة، فطلبت منه استهداف أي شخص مقرب منه، ليقرر قتل جان الذي كان يعمل سائقاً وحارساً للعائلة ويُعد ابن عم الزوجين.كما أقر ألتون بأنه سبق أن نفذ عملية إطلاق نار في مقابل 100 ألف ليرة تركية (نحو ألفي دولار)، قبل أن يُكلف بمحاولة استهداف إنغين بولات في إسطنبول، لكنه لم يتمكن من الوصول إليه.وأضاف أن العصابة علمت من حسابات ديلان بولات على مواقع التواصل أنها ستقضي إجازة في أحد فنادق إزمير، فطلبت منه التوجه إلى هناك ومراقبة المكان، حيث أمضى أياماً في المقاهي المحيطة بالفندق قبل تنفيذ الجريمة.، أفاد إنغين بولات خلال التحقيقات بأنه وزوجته تعرضا لتهديدات من إحدى العصابات منذ عامين، وأنهما أبلغا السلطات بذلك، قبل أن يُفاجآ بمقتل ابن عمهما وسائق العائلة أثناء إقامتهما في الفندق.وساعدت اعترافات المتهم المحققين على كشف ملابسات حادثة إطلاق نار وقعت في قونية خلال نيسان الماضي، وأصيب خلالها رجل على يد مجهولين.وشهدت مراسم تشييع جان في إسطنبول، أمس الخميس، مشاهد مؤثرة، حيث انهارت ابنتاه بالبكاء، فيما شاركت ديلان بولات أفراد العائلة حزنهم.وتُعد ديلان بولات من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في ، لا سيما بعد توقيفها العام الماضي على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.ولا تزال السلطات التركية تواصل تحقيقاتها استناداً إلى اعترافات المتهم، في محاولة للوصول إلى أفراد العصابة وكشف مدى ارتباطهم بجرائم أخرى.