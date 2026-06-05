تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

كشفت موقع إقامتها على السوشيال ميديا.. نجمة تركية تتسبب بمقتل حارسها الشخصي (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2026 | 07:21
A-
A+
كشفت موقع إقامتها على السوشيال ميديا.. نجمة تركية تتسبب بمقتل حارسها الشخصي (فيديو)
كشفت موقع إقامتها على السوشيال ميديا.. نجمة تركية تتسبب بمقتل حارسها الشخصي (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت التحقيقات في قضية مقتل حارس الأمن الخاص بنجمة مواقع التواصل الاجتماعي التركية ديلان بولات، أن الجريمة نُفذت بتكليف من عصابة منظمة تمكنت من تحديد مكان وجودها من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُتل جان (37 عاماً)، وهو سائق وحارس أمن العائلة، أمام الفندق الذي كانت تقيم فيه ديلان بولات مع زوجها إنغين بولات في مدينة إزمير غرب تركيا، بعدما أطلق عليه شاب يبلغ من العمر 23 عاماً النار ظهر الثلاثاء الماضي.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد فراره من مكان الجريمة، حيث اعترف خلال التحقيقات بأنه توجه إلى الفندق بتكليف من عصابة يعمل لصالحها، بعدما رصدت الأخيرة وجهة ديلان بولات من خلال منشوراتها على مواقع التواصل.


Advertisement


وأوضح المتهم، ويدعى سرهات ألتون، أن العصابة كانت تخطط لاغتيال إنغين بولات، إلا أنه أبلغها بصعوبة تنفيذ المهمة، فطلبت منه استهداف أي شخص مقرب منه، ليقرر قتل جان الذي كان يعمل سائقاً وحارساً للعائلة ويُعد ابن عم الزوجين.

كما أقر ألتون بأنه سبق أن نفذ عملية إطلاق نار في ولاية قونية مقابل 100 ألف ليرة تركية (نحو ألفي دولار)، قبل أن يُكلف بمحاولة استهداف إنغين بولات في إسطنبول، لكنه لم يتمكن من الوصول إليه.

وأضاف أن العصابة علمت من حسابات ديلان بولات على مواقع التواصل أنها ستقضي إجازة في أحد فنادق إزمير، فطلبت منه التوجه إلى هناك ومراقبة المكان، حيث أمضى أياماً في المقاهي المحيطة بالفندق قبل تنفيذ الجريمة.

من جهته، أفاد إنغين بولات خلال التحقيقات بأنه وزوجته تعرضا لتهديدات من إحدى العصابات منذ عامين، وأنهما أبلغا السلطات بذلك، قبل أن يُفاجآ بمقتل ابن عمهما وسائق العائلة أثناء إقامتهما في الفندق.

وساعدت اعترافات المتهم المحققين على كشف ملابسات حادثة إطلاق نار وقعت في قونية خلال نيسان الماضي، وأصيب خلالها رجل على يد مجهولين.

وشهدت مراسم تشييع جان في إسطنبول، أمس الخميس، مشاهد مؤثرة، حيث انهارت ابنتاه بالبكاء، فيما شاركت ديلان بولات أفراد العائلة حزنهم.




وتُعد ديلان بولات من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لا سيما بعد توقيفها العام الماضي على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

ولا تزال السلطات التركية تواصل تحقيقاتها استناداً إلى اعترافات المتهم، في محاولة للوصول إلى أفراد العصابة وكشف مدى ارتباطهم بجرائم أخرى.
مواضيع ذات صلة
حافية القدمين.. نجمة تركية شهيرة ترقص بإثارة مع حبيبها وتُثير الجدل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 19:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماليزيا تحظر استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 19:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أناقة لافتة لساندرا رزق في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 19:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين صبري بإطلالة ناعمة تثير تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 19:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

السوشيال ميديا

ولاية قونية

غرب تركيا

التركية

من جهته

التركي

تركيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:46 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:41 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-06-05
Lebanon24
09:05 | 2026-06-05
Lebanon24
04:30 | 2026-06-05
Lebanon24
03:30 | 2026-06-05
Lebanon24
01:00 | 2026-06-05
Lebanon24
23:00 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24