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المرأة

تزوجت 5 مرات.. فنانة عربية شهيرة تكشف انها تمنت الارتباط بزميل لها (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2026 | 03:59
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كشفت الفنانة نهلة سلامة خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة قناة MBC مصر، العديد من الأسرار حول علاقاتها بعدد من نجوم الوسط الفني، معلنة أن الفنان الراحل أحمد زكي كان يكن لها مشاعر خاصة على المستويين الإنساني والفني.
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وأشارت سلامة إلى أنها أحبت الفنان محمود حميدة وتمنت الزواج به، وقالت: "محمود حميدة ده الكراش بتاعي.. وكنت بحبه جدًا وهموت وأتجوزه، ولما قولت له قالي أتجوزك إزاي.. إنتي زي بنتي".

كما تطرقت سلامة الى الحديث عن الفنان محمد فؤاد، موضحة حقيقة ما تردد بشأن وجود قصة حب بينهما، مؤكدة أن الأمر لم يتجاوز حدود الإعجاب، وقالت: "كان إعجاب عادي فقط أيام فيلم أمريكا شيكا بيكا"، مضيفة: "وأنا بحب الحب"

وتحدثت عن تفاصيل من حياتها الشخصية وعلاقاتها العاطفية، مؤكدة أنها رغم خوضها عدة تجارب زواج سابقة، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من اختيار الشريك المناسب لاستكمال حياتها معه، قائلة: "رغم إني اتجوزت 5 زيجات.. معرفتش أختار الراجل اللي أكمل معاه باقي حياتي، مشيرة الى أنها لا تزال تحظى باهتمام عدد من المعجبين حتى الآن".
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