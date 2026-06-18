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المرأة

دعوات لإنهاء التمييز ضد المرأة في اليابان

Lebanon 24
18-06-2026 | 23:00
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دعوات لإنهاء التمييز ضد المرأة في اليابان
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تتجدد في اليابان النقاشات حول نظام خلافة العرش الإمبراطوري في ظل تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية وغياب ضمانات واضحة لاستمرار خط الخلافة مستقبلاً، بينما تتصاعد الدعوات الشعبية للسماح للأميرة أيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو، باعتلاء العرش.

وتعتزم الحكومة اليابانية طرح تعديلات على قانون الأسرة الإمبراطورية أمام البرلمان قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية في يوليو المقبل، استناداً إلى توافقات توصلت إليها الأحزاب السياسية بشأن سبل معالجة أزمة الخلافة.

وتشمل المقترحات المطروحة السماح للأميرات بالاحتفاظ بصفتهن الإمبراطورية بعد الزواج، إضافة إلى إمكانية ضم أحفاد الفروع الذكورية التي خرجت من العائلة الإمبراطورية عقب إصلاحات ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن هذه التعديلات لا تفتح الطريق أمام تولي النساء العرش، وهو ما يثير انتقادات واسعة.

ويحظى خيار اعتلاء الأميرة أيكو العرش بدعم متزايد بين اليابانيين، انطلاقاً من فكرة أن الابن أو الابنة الكبرى يجب أن تكون الأولى في ترتيب الخلافة بغض النظر عن الجنس، على غرار ما هو معمول به في عدد من الملكيات الأوروبية.

ويرى باحثون ومؤرخون أن الإصرار على حصر الخلافة في الذكور يعود إلى تقاليد تاريخية تأثرت بأفكار أبوية ومفاهيم دينية واجتماعية قديمة، مؤكدين أن هذه المعايير لم تعد تنسجم مع قيم المساواة الحديثة أو مع طبيعة دور الإمبراطور الرمزي في اليابان المعاصرة.

وفي المقابل، يواصل المحافظون الدفاع عن نظام الخلافة الذكورية باعتباره جزءاً من التقاليد الإمبراطورية التاريخية، محذرين من أن تغيير هذا المبدأ قد يمس هوية المؤسسة الإمبراطورية.

ويأتي الجدل في وقت تواجه فيه الأسرة الإمبراطورية اليابانية تحديات ديموغرافية متزايدة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العرش وإمكانية إجراء إصلاحات أوسع تضمن استمرارية المؤسسة الإمبراطورية على المدى الطويل.

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