السفر جواً يؤذي البشرة.. اليك بعض الحلول

يعتبر السفر على الطائرة مرهقاً للبشرة وللجسم معاً، فمع الارتفاع إلى نحو 30 ألف قدم تبدأ البشرة في مواجهة ظروف مختلفة، أبرزها انخفاض الرطوبة داخل مقصورة الطائرة، ما قد يؤدي إلى جفافها وفقدانها للنضارة.



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ويعتبر جفاف البشرة أثناء السفر بالطائرة أمر شائع، ويرتبط بشكل أساسي بانخفاض نسبة الرطوبة داخل المقصورة، وفق ما ذكرته (بي إيه ميديا).



من جانبها تقول الدكتورة آزاده مانيش، طبيبة في عيادة متخصصة بالعناية بالبشرة في ، إن نسبة الرطوبة في الظروف الطبيعية تتراوح بين 40 و60 في المئة، بينما تنخفض داخل الطائرة إلى ما بين 10 و20 في المئة فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية تؤدي إلى زيادة فقدان الماء عبر الجلد.



وتضيف أن ذلك قد يتسبب في شعور البشرة بالشد والجفاف، كما يجعل مظهرها باهتاً وأقل حيوية.



في حين، تزداد هذه المشكلة خلال الرحلات الطويلة مقارنة بالرحلات القصيرة، لذلك يرى الدكتور برنارد هو، استشاري الأمراض الجلدية والمتحدث باسم "تحالف صحة الجلد" في المتحدة، أن البشرة قد تحتاج إلى بعض العناية الخاصة أثناء السفر. ومع انتشار نصائح وروتينات العناية بالبشرة أثناء الرحلات، يوضح خبراء الجلدية ما الذي يحدث فعلاً للبشرة في الجو، وما الخطوات البسيطة التي تساعد في الحفاظ على نضارتها وترطيبها.ويعتبر جفاف البشرة أثناء السفر بالطائرة أمر شائع، ويرتبط بشكل أساسي بانخفاض نسبة الرطوبة داخل المقصورة، وفق ما ذكرته (بي إيه ميديا).من جانبها تقول الدكتورة آزاده مانيش، طبيبة في عيادة متخصصة بالعناية بالبشرة في ، إن نسبة الرطوبة في الظروف الطبيعية تتراوح بين 40 و60 في المئة، بينما تنخفض داخل الطائرة إلى ما بين 10 و20 في المئة فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية تؤدي إلى زيادة فقدان الماء عبر الجلد.وتضيف أن ذلك قد يتسبب في شعور البشرة بالشد والجفاف، كما يجعل مظهرها باهتاً وأقل حيوية.في حين، تزداد هذه المشكلة خلال الرحلات الطويلة مقارنة بالرحلات القصيرة، لذلك يرى الدكتور برنارد هو، استشاري الأمراض الجلدية والمتحدث باسم "تحالف صحة الجلد" في المتحدة، أن البشرة قد تحتاج إلى بعض العناية الخاصة أثناء السفر.

ماذا تفعل قبل ركوب الطائرة؟

فالعناية بالبشرة لا تبدأ عند الصعود إلى الطائرة فقط، بل يجب الاستعداد قبل الرحلة وفق الدكتور برنارد هو، موضحاً أن الحفاظ على بشرة صحية قبل السفر يساعد في الحصول على أفضل نتيجة أثناء الرحلة وبعدها.



وينصح بزيادة استخدام منتجات الترطيب ضمن روتين العناية بالبشرة قبل السفر، مع تجنب بعض المنتجات التي تحتوي على مكونات فعالة قد تزيد من جفاف البشرة.



كما يقول إن البشرة قد تبدو دهنية أثناء الرحلة، لكن المشكلة الأساسية التي يجب التركيز عليها هي فقدان الترطيب وليس زيادة الدهون.



وينصح بالابتعاد عن مكونات مثل أحماض ألفا هيدروكسي، وأحماض بيتا هيدروكسي، والريتينول قبل السفر، حيث تشير بعض التوصيات إلى تجنب هذه المواد لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الرحلة لتقليل خطر تعرض البشرة للجفاف. فالعناية بالبشرة لا تبدأ عند الصعود إلى الطائرة فقط، بل يجب الاستعداد قبل الرحلة وفق الدكتور برنارد هو، موضحاً أن الحفاظ على بشرة صحية قبل السفر يساعد في الحصول على أفضل نتيجة أثناء الرحلة وبعدها.وينصح بزيادة استخدام منتجات الترطيب ضمن روتين العناية بالبشرة قبل السفر، مع تجنب بعض المنتجات التي تحتوي على مكونات فعالة قد تزيد من جفاف البشرة.كما يقول إن البشرة قد تبدو دهنية أثناء الرحلة، لكن المشكلة الأساسية التي يجب التركيز عليها هي فقدان الترطيب وليس زيادة الدهون.وينصح بالابتعاد عن مكونات مثل أحماض ألفا هيدروكسي، وأحماض بيتا هيدروكسي، والريتينول قبل السفر، حيث تشير بعض التوصيات إلى تجنب هذه المواد لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الرحلة لتقليل خطر تعرض البشرة للجفاف.

ما أفضل روتين للعناية بالبشرة أثناء الرحلة؟

رغم انتشار روتينات العناية المعقدة على منصات التواصل الاجتماعي، يرى خبراء الجلد أن البساطة هي الخيار الأفضل، خصوصاً .



ويفضل الدكتور هو استخدام ماء ميسيلار لتنظيف الوجه أثناء الرحلة، إلى جانب الاعتماد على مرطب بسيط، بدلاً من تطبيق العديد من المنتجات.



كما تتفق معه الدكتورة مانيش، التي تحذر من "إرهاق البشرة" بسبب الإفراط في استخدام المنتجات، مشيرة إلى أن ذلك قد يجعل البشرة أكثر حساسية، خصوصاً عند استعمال مكونات قوية مثل الأحماض أو الريتينول.



وتوصي باتباع روتين بسيط يتكون من سيروم مرطب، ومرطب للبشرة، وواقي شمس خلال الرحلات النهارية، مع إعادة وضعه كل أربع إلى خمس ساعات.



حتى في حال عدم استخدام واقي الشمس أثناء الرحلة، يوضح الدكتور هو أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يزداد بعد الهبوط، خصوصاً عند الوصول إلى وجهة مشمسة، لذلك قد يكون من المفيد وضع واقي الشمس قبل مغادرة الطائرة.



الماء والغذاء يؤثران أيضاً على البشرة

وينصح الخبيران بشرب كميات كافية من الماء خلال الرحلة، مع تجنب الكحول والوجبات الخفيفة المالحة، لأنها قد تزيد من جفاف البشرة.



كما تشير الدكتورة مانيش إلى أن بعض النساء يفضلن وضع مستحضرات التجميل أثناء السفر، موضحة أن استخدام كمية بسيطة قد يكون مناسباً، لكن الإفراط في المكياج قد يؤدي إلى انسداد المسام.



ما المكونات التي تساعد البشرة أثناء السفر؟

يبقى الترطيب العنصر الأهم في حماية البشرة خلال الرحلات الجوية، ولذلك ينصح الخبراء بالبحث عن مكونات تساعد البشرة على الاحتفاظ بالماء.



ويشير الدكتور هو إلى أهمية استخدام مواد مثل الجلسرين وحمض الهيالورونيك، باعتبارهما من المكونات الأساسية والبسيطة التي تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة.



كما يلفت إلى أن البانثينول يعد من المكونات المفيدة للترطيب، بينما يحظى "الإكتوين" باهتمام متزايد بسبب خصائصه التي تساعد في دعم حاجز البشرة وتقليل الالتهابات.



ويضيف أن السيراميدات من المكونات التي يتم الحديث عنها كثيراً، لما لها من دور في دعم الحاجز الواقي للبشرة والحفاظ على توازنها.