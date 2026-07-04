لرياضة الـHiking...هذه أفضل حقائب الظهر

أجرت كاتبة مختصة بالمعدات الرياضية تجربة ميدانية شملت اختبار 12 حقيبة ظهر مخصصة للمشي لمسافات قصيرة، بهدف اختيار الأفضل للاستخدام في الرحلات الجبلية والأنشطة الخارجية خلال فصل الصيف. حسب صحيفة "الغارديان" الأميركية.

واعتمدت التجربة على استخدام الحقائب في مسارات جبلية بولاية الأميركية، إضافة إلى تجربة ميدانية في بيرو، حيث تم تقييم الراحة، توزيع الوزن، جودة التصنيع، وسهولة الوصول إلى الأغراض أثناء الحركة.

وخلصت النتائج إلى اختيار خمسة نماذج باعتبارها الأفضل، جاءت حقيبة The North Face Trail Lite 24 في الصدارة كأفضل خيار شامل، بفضل تصميمها العملي وتعدد جيوبها وسهولة الاستخدام.

كما ضمت القائمة حقيبة Quechua MH500 22L كأفضل خيار اقتصادي، وOsprey Tempest/Talon 30 للرحلات الطويلة والمرهقة، إلى جانب Deuter Speed Lite Pro 25 كأفضل حقيبة خفيفة الوزن، وRab Syclon XP ND28L كأفضل حقيبة مقاومة للماء.

كما أكدت الكاتبة أن أهم عوامل اختيار حقيبة الظهر هي الراحة أولاً، تليها توزيع الجيوب وسهولة الوصول إلى الأغراض أثناء الحركة، إضافة إلى الوزن ومدى ملاءمتها لنمط الاستخدام اليومي أو الرياضي.