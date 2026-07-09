بعد الكيراتين...6 خطوات للحفاظ على صحة الشعر

تتطلب العناية بالشعر الذي خضع لعلاجات الفرد الكيميائي اهتماماً خاصاً للحفاظ على قوته ومظهره الصحي، إذ قد تؤدي هذه العلاجات إلى فقدان الترطيب وزيادة احتمالية الجفاف والتكسر إذا لم يُتبع روتين مناسب للعناية به.

ويقدم خبراء الشعر مجموعة من النصائح التي تساعد على حماية الشعر وتعزيز صحته، من بينها استخدام علاجات البروتين لدعم بنية الشعر وتقليل التقصف، إلى جانب الحرص على ترطيبه بانتظام باستخدام منتجات مغذية مناسبة.

كما يُنصح بتنظيف الشعر بشكل للتخلص من تراكم المستحضرات، واختيار أغطية وسائد من لتقليل الاحتكاك أثناء النوم والحفاظ على رطوبة الشعر. وتساعد التسريحات الواقية أيضاً في حماية الأطراف وتقليل تعرض الشعر للعوامل التي قد تسبب تلفه.

ويشدد المختصون على ضرورة إجراء علاجات الفرد الكيميائي لدى محترفين لتجنب الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإفراط في المعالجة، مع تقليل الاعتماد على أدوات التصفيف الحرارية واستخدام وسائل الحماية عند الحاجة إليها.

باتباع هذه الخطوات، يمكن الحفاظ على مظهر الشعر ولمعانه وتقليل المشكلات الشائعة التي قد تظهر بعد المعالجات الكيميائية.