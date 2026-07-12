إطلاقات تموز للجمال والستايل.. منتجات صيفية بامتياز

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وبحسب موقع Byrdie، تتصدر واقيات الشمس قائمة الإطلاقات، مع منتج Botnia Gentle Sun Cream SPF 30، الذي يجمع بين والعناية بالبشرة، بتركيبة تحتوي على أكسيد الزنك ومكونات مهدئة مثل الكالندولا.كما طرحت Beauty of Joseon واقياً معدنياً ملوّناً بعامل حماية SPF 30، يأتي بـ15 درجة لونية، ويمنح تغطية طبيعية قابلة للبناء، ما يجعله خياراً مناسباً لمن يريدون حماية البشرة وتوحيد لونها في الوقت نفسه.وفي عالم الشفاه، أطلقت Violette_FR نسخاً ملوّنة من بلسمها المغذي Balm Amour، بثلاث درجات جديدة، بينها الوردي المحايد والبني البارد ولون التوت الهادئ، في خطوة تناسب مكياج الصيف الخفيف.أما الشعر، فكان له حضوره أيضاً. فقدمت Olaplex رذاذاً زيتياً يمنح الشعر الجاف لمعاناً وترطيباً، ويمكن استخدامه كلمسة نهائية أو بين أيام الغسل. كما طرحت Kristin Ess للمعان الشعر، بينها علاج منزلي يمنح نتيجة لامعة قد تستمر حتى 4 أسابيع.وفي العناية بالأظافر، جاء منتج Manucurist Active Plump Aqua Glazed بدرجة زرقاء شفافة ولامعة، مستوحاة من انعكاس الضوء على الماء، ليضيف لمسة بحرية إلى صيحات المناكير الصيفية.العطور حضرت من خلال Future Society Wandering Rain Eau de Parfum، وهو عطر مستوحى من رائحة المطر قبل أن يلامس الأرض، ويجمع بين الأوكالبتوس، الحمضيات، الكمثرى، الشاي الأسود، المسك الناعم وأوراق البنفسج.وفي العناية بالبشرة، قدمت Aunu Beauty مرطباً جديداً يعتمد على عسل المانوكا بتقنية طبية، بتركيبة جل خفيفة وسريعة الامتصاص، مناسبة للاستخدام اليومي تحت واقي الشمس أو المكياج.أما في جانب الإكسسوارات والموضة، فتبرز حقيبة Abbode Monogram Terry Pouch، المصنوعة بروح صيفية تناسب البحر والمسبح، إلى جانب مجموعة Phe Phe المستوحاة من أجواء الشاطئ، والتي تشمل قمصاناً خفيفة وقطعاً مريحة.وقدمت With Jéan فستان Lana ضمن مجموعة صيفية مستوحاة من الساحل ، بتصاميم ناعمة وطبعات زهرية باهتة. كما طرحت Mode Mischief سروال كابري من القطن المطرز، ضمن أجواء صيفية مرتبطة بظهور مؤقت للعلامة في .وفي الإكسسوارات، تعاونت Spicy Dan مع Alice Markuz على قلادة قابلة للتخصيص، تسمح باختيار السلسلة والقطع المضافة إليها، ضمن ألوان قوية وطابع مستوحى من ميامي.حتى المعقمات دخلت المزاج الصيفي، مع مجموعة Peanuts x Touchland التي تجمع شخصيتي سنوبي ووودستوك في معقم يدين برائحة استوائية دافئة. كما أطلقت Lumē مزيل عرق برائحة الصيفي، خالياً من الألمنيوم، ويمكن استخدامه على مناطق مختلفة من الجسم.وفي المكياج، قدمت Real Techniques بالتعاون مع خبيرة المكياج Kelli Anne Sewell مجموعة فراشي جديدة، تستهدف من يريدون أدوات عملية وبسعر غير مبالغ فيه.وتبدو إطلاقات تموز هذا العام كأنها قائمة صغيرة لكل ما يحتاجه الصيف: واقٍ شمسي، حقيبة بحر، عطر خفيف، شعر لامع، وقطع مريحة لا تطلب الكثير من الجهد. ليست المنتجات كلها ضرورية، لكنها تعكس بوضوح اتجاه الموسم: جمال عملي، ألوان هادئة، ولمسات تناسب الأيام الحارة.