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المرأة

نساء الجيل Z يبتعدن عن هوس صيحات الجمال

Lebanon 24
12-07-2026 | 02:32
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نساء الجيل Z يبتعدن عن هوس صيحات الجمال
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يبدو أن نساء الجيل Z بدأن يبتعدن عن هوس صيحات الجمال السريعة على منصات التواصل، ويفضلن العودة إلى روتين أبسط وأكثر واقعية للعناية بالبشرة والمظهر.

وبحسب تقرير نشره NationalWorld، أظهرت دراسة شملت 2000 امرأة أن كثيرات من الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً أصبحن أقل اقتناعاً بالحيل الجمالية الرائجة، خصوصاً تلك التي تنتشر بسرعة عبر "TikTok" و"Instagram".
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وتشير النتائج إلى أن 64 في المئة من نساء الجيل Z يشعرن بخيبة تجاه صيحات الجمال الفيروسية، فيما قالت أكثر من نصفهن إنهن يرغبن في العودة إلى روتين أبسط، بعيداً عن الخطوات الكثيرة والمنتجات المتراكمة.

ولم تعد الفكرة بالنسبة لكثيرات مرتبطة بتجربة كل صيحة جديدة، بل بالتركيز على أساسيات أكثر ثباتاً: شرب الماء، النوم الجيد، الطعام المتوازن، والعناية اليومية الهادئة بالبشرة.

ووفق الدراسة، تعطي 62 في المئة من المشاركات أهمية أكبر للترطيب، بينما تركز 57 في المئة على النظام الغذائي المتوازن، و52 في المئة على النوم، باعتبارها عوامل أساسية تؤثر في المظهر من الداخل قبل الخارج.

وتكشف الأرقام أيضاً عن تراجع الحماس لبعض الصيحات الأكثر تطرفاً أو كلفة. فقد أبدت 40 في المئة من المشاركات تحفظاً تجاه الجراحات التجميلية، و38 في المئة تجاه الفيلر، و36 في المئة تجاه صيحة شد الوجه باللاصق.

كما قالت 26 في المئة إنهن يبتعدن عن المكياج كامل التغطية، بينما ترفض 22 في المئة الاعتماد على الكريمات الباهظة الثمن باعتبارها شرطاً أساسياً للعناية بالبشرة.

واللافت أن الثقة بنصائح المؤثرين لم تعد كما كانت. فبحسب الدراسة، لا يثق سوى 3 في المئة فقط من المشاركات بالنصائح التي يروج لها المؤثرون، فيما تميل كثيرات إلى الحلول المدعومة بخبراء أو إلى نصائح تقليدية أبسط وأكثر قابلية للتطبيق.

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من ضغط الجمال الرقمي، حيث تحولت العناية بالبشرة والمكياج إلى قوائم طويلة من المنتجات والخطوات اليومية، أحياناً بدرجة تجعل الروتين نفسه مرهقاً.

وترى الدراسة أن 75 في المئة من المشاركات يشعرن بأن روتين الجمال الحديث أصبح مبالغاً فيه، ما يفسر الميل المتزايد إلى الاختصار والعودة إلى الأساسيات.

ولا يعني هذا أن الجيل Z تخلى عن الجمال أو العناية بالمظهر، بل إن العلاقة مع الجمال تتغير. فبدلاً من مطاردة كل صيحة، يبدو أن كثيرات يفضلن روتيناً يمكن الالتزام به، لا يستهلك الوقت والمال والطاقة.

الخلاصة أن البساطة تعود إلى الواجهة: بشرة صحية، مكياج خفيف، نوم جيد، ترطيب كافٍ، وقليل من الضجيج الرقمي. بعد سنوات من الصيحات المتلاحقة، يبدو أن الجمال الأقل تعقيداً أصبح هو الصيحة الجديدة.
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