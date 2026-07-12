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المرأة

مناكير "Velvet" يدخل الصيف.. لمعة ناعمة بألوان البحر والفاكهة (صور)

Lebanon 24
12-07-2026 | 02:45
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مناكير Velvet يدخل الصيف.. لمعة ناعمة بألوان البحر والفاكهة (صور)
مناكير Velvet يدخل الصيف.. لمعة ناعمة بألوان البحر والفاكهة (صور) photos 0
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لم تعد صيحة أظافر "Velvet" محصورة بالخريف والشتاء. فهذه اللمعة الناعمة، التي تُنفذ عادة بطلاء مغناطيسي يعطي تأثيراً شبيهاً بالمخمل، أصبحت هذا الصيف أكثر جرأة وخفة بفضل الألوان الزاهية والتصاميم البحرية واللمسات اللامعة.
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وبحسب موقع Byrdie، تقوم الفكرة على استخدام طلاء أظافر مغناطيسي مع مغناطيس صغير لتحريك اللمعة داخل الطلاء، فيظهر السطح وكأنه ناعم ومضيء في الوقت نفسه.

وفي نسخة الصيف، خرجت الصيحة من ألوانها الدافئة المعتادة إلى درجات أكثر انتعاشاً، مثل الأزرق المائي، الوردي الهادئ، الأخضر بدرجات الساج والماتشا والزيتوني، إضافة إلى تصاميم مستوحاة من البحر والفواكه والسماء.
A hand showing multicolored polished nails in a variety of metallic shades


ومن أبرز الأفكار التي طرحها التقرير، المناكير الوردي المخملي، الذي يمنح الأظافر لمعة ناعمة من دون مبالغة، ويبدو مناسباً لمن يفضلن الإطلالة البسيطة. أما ألوان الأحجار الكريمة، فتمنح الأظافر مظهراً أكثر فخامة، خصوصاً عند دمج أكثر من درجة في اليد نفسها.
A hand with manicured nails showing a sparkly finish


ولمحبات الأجواء الصيفية الليلية، تظهر تصاميم تجمع بين اللمعة المخملية والرموز السماوية مثل الشمس والقمر والنجوم، فيما يعطي لون الساج الناعم مع لمسات فضية نتيجة هادئة ومناسبة للإطلالات اليومية.
A velvet manicure with sun and moon details.


ولا تتوقف الصيحة عند اللون الواحد. فالتقرير يعرض أفكاراً تجمع المخمل مع رسومات "يين ويانغ"، وخطوط الكروم، والقلوب، وحتى المناكير الفرنسي الكلاسيكي بلمسة جديدة، من خلال قاعدة طبيعية ورؤوس بيضاء أو داكنة مع نقاط مخملية لامعة.
A hand with neatly manicured nails


أما الاتجاه البحري، فيحضر بقوة من خلال تصاميم "Mermaid" والموجات الزرقاء واللمعات التي تشبه انعكاس الشمس على الماء. وتبدو هذه الألوان مناسبة للعطلات والشاطئ، خصوصاً حين تتبدل اللمعة مع حركة اليد والضوء.
A hand with decorative nail art and multiple rings


ومن الأفكار اللافتة أيضاً مناكير الفراولة، حيث تتحول كل ظفر إلى ثمرة صغيرة بتفاصيل مرحة، ومناكير الكرز الصيفي مع حبات ثلاثية الأبعاد فوق خلفية باردة ولامعة.
A hand with long metallic multicolored nails and adorned with rings and a sweater sleeve visible


ولمن يفضلن الإطلالات الداكنة، يقترح التقرير تصاميم مستوحاة من المجرات، تجمع بين الأزرق البحري والفضي، أو تصاميم تعتمد على المساحات الفارغة مع أطراف زرقاء ودوائر سوداء وقوامات مختلفة بين المطفي واللامع والمخملي.
An oyster velvet manicure.


وتبدو صيحة "Velvet" هذا الصيف مناسبة لمن يريدن تغييراً بسيطاً في المناكير من دون الذهاب إلى رسومات معقدة. فاللمعة وحدها تمنح الأظافر حركة، ومع الألوان المناسبة يمكن أن تتحول من إطلالة هادئة إلى تصميم لافت يناسب السفر والسهرات والمناسبات الصيفية.
A hand with polished nails in varying designs holding a small rectangle object
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