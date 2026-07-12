مناكير "Velvet" يدخل الصيف.. لمعة ناعمة بألوان البحر والفاكهة (صور)

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وبحسب موقع Byrdie، تقوم الفكرة على استخدام طلاء أظافر مغناطيسي مع مغناطيس صغير لتحريك اللمعة داخل الطلاء، فيظهر السطح وكأنه ناعم ومضيء في الوقت نفسه.وفي نسخة الصيف، خرجت الصيحة من ألوانها الدافئة المعتادة إلى درجات أكثر انتعاشاً، مثل الأزرق المائي، الوردي الهادئ، الأخضر بدرجات الساج والماتشا والزيتوني، إضافة إلى تصاميم مستوحاة من البحر والفواكه والسماء.ومن أبرز الأفكار التي طرحها التقرير، المناكير الوردي المخملي، الذي يمنح الأظافر لمعة ناعمة من دون مبالغة، ويبدو مناسباً لمن يفضلن الإطلالة البسيطة. أما ألوان الأحجار الكريمة، فتمنح الأظافر مظهراً أكثر فخامة، خصوصاً عند دمج أكثر من درجة في اليد نفسها.ولمحبات الأجواء الصيفية الليلية، تظهر تصاميم تجمع بين اللمعة المخملية والرموز السماوية مثل والنجوم، فيما يعطي لون الساج الناعم مع لمسات فضية نتيجة هادئة ومناسبة للإطلالات اليومية.ولا تتوقف الصيحة عند اللون الواحد. فالتقرير يعرض أفكاراً تجمع المخمل مع رسومات "يين ويانغ"، وخطوط ، والقلوب، وحتى المناكير الفرنسي الكلاسيكي بلمسة جديدة، من خلال قاعدة طبيعية ورؤوس بيضاء أو داكنة مع نقاط مخملية لامعة.أما الاتجاه البحري، فيحضر بقوة من خلال تصاميم "Mermaid" والموجات الزرقاء واللمعات التي تشبه انعكاس الشمس على الماء. وتبدو هذه الألوان مناسبة للعطلات والشاطئ، خصوصاً حين تتبدل اللمعة مع حركة اليد والضوء.ومن الأفكار اللافتة أيضاً مناكير الفراولة، حيث تتحول كل ظفر إلى ثمرة صغيرة بتفاصيل مرحة، ومناكير الكرز الصيفي مع حبات ثلاثية الأبعاد فوق خلفية باردة ولامعة.ولمن يفضلن الإطلالات الداكنة، يقترح التقرير تصاميم مستوحاة من المجرات، تجمع بين الأزرق البحري والفضي، أو تصاميم تعتمد على المساحات الفارغة مع أطراف زرقاء ودوائر سوداء وقوامات مختلفة بين المطفي واللامع والمخملي.وتبدو صيحة "Velvet" هذا الصيف مناسبة لمن يريدن تغييراً بسيطاً في المناكير من دون الذهاب إلى رسومات معقدة. فاللمعة وحدها تمنح الأظافر حركة، ومع الألوان المناسبة يمكن أن تتحول من إطلالة هادئة إلى تصميم لافت يناسب السفر والسهرات والمناسبات الصيفية.