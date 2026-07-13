بالفيديو... زواج فنانة تركيّة من ممثل

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DAMLA SÖNMEZ EVLENDİ
♦️Damla Sönmez 3 yıllık sevgilisi İlkay Akıncı ile bu akşam Nikah Masasına oturdu. Başarılı oyuncuya bir ömür mutluluklar diliyoruz. 🧿 pic.twitter.com/fCci4oQ53E
— birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) July 12, 2026
DAMLA SÖNMEZ EVLENDİ
♦️Damla Sönmez 3 yıllık sevgilisi İlkay Akıncı ile bu akşam Nikah Masasına oturdu. Başarılı oyuncuya bir ömür mutluluklar diliyoruz. 🧿 pic.twitter.com/fCci4oQ53E