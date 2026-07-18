بعد 10 سنوات من الزواج.. مقدمة برامج تتقاسم ثروة مع طليقها بينها طائرة!

أكد مصدر لمجلة "PEOPLE" أن نجم موسيقى الريف رول ومقدمة البودكاست باني إكس أو أنهيا رسمياً إجراءات طلاقهما في وقت سابق من . Advertisement

وبحسب وثائق المحكمة، بقيت تفاصيل التسوية سرية، على أن يتقاسم الزوجان ممتلكاتهما، وبينها المنازل والسيارات وطائرة وحقوق .

كما سيدفع جيلي رول مبلغاً إجمالياً لمرة واحدة إلى باني، ما يمنع تقديم مطالبات نفقة لاحقاً أمام المحكمة.

وكان جيلي، واسمه الحقيقي ديفورد، قد تقدم بطلب الطلاق في 18 أيار بعد نحو 10 الزواج، مشيراً إلى "خلافات لا يمكن حلها".

وأكد لاحقاً أن أياً منهما لم يخن الآخر، قائلاً إنهما سيبقيان أفضل صديقين، وإن باني قد تكون "المرأة الوحيدة التي سيحبها بالطريقة نفسها".

وكان مصدر قد أوضح لـ"PEOPLE" أن العلاقة بينهما بقيت معقدة، وأنهما ما زالا يحبان بعضهما، لكنهما لم يعودا متفقين على شكل مستقبلهما.