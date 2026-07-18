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المرأة

بعد 10 سنوات من الزواج.. مقدمة برامج تتقاسم ثروة مع طليقها بينها طائرة!

Lebanon 24
18-07-2026 | 23:00
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بعد 10 سنوات من الزواج.. مقدمة برامج تتقاسم ثروة مع طليقها بينها طائرة!
بعد 10 سنوات من الزواج.. مقدمة برامج تتقاسم ثروة مع طليقها بينها طائرة! photos 0
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أكد مصدر لمجلة "PEOPLE" أن نجم موسيقى الريف جيلي رول ومقدمة البودكاست باني إكس أو أنهيا رسمياً إجراءات طلاقهما في وقت سابق من تموز.

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جولة كتاب "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" لـ Bunnie XO و Jelly Roll

وبحسب وثائق المحكمة، بقيت تفاصيل التسوية سرية، على أن يتقاسم الزوجان ممتلكاتهما، وبينها المنازل والسيارات وطائرة وحقوق الملكية الفكرية.

كما سيدفع جيلي رول مبلغاً إجمالياً لمرة واحدة إلى باني، ما يمنع تقديم مطالبات نفقة لاحقاً أمام المحكمة.

وكان جيلي، واسمه الحقيقي جايسون ديفورد، قد تقدم بطلب الطلاق في 18 أيار بعد نحو 10 سنوات من الزواج، مشيراً إلى "خلافات لا يمكن حلها".

وأكد لاحقاً أن أياً منهما لم يخن الآخر، قائلاً إنهما سيبقيان أفضل صديقين، وإن باني قد تكون "المرأة الوحيدة التي سيحبها بالطريقة نفسها".

وكان مصدر قد أوضح لـ"PEOPLE" أن العلاقة بينهما بقيت معقدة، وأنهما ما زالا يحبان بعضهما، لكنهما لم يعودا متفقين على شكل مستقبلهما.

 
 
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