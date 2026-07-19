"أمومتي خط أحمر".. نور عريضة تردّ على التنمر

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وقالت عريضة إنها تتعامل مع حضور المهرجانات والفعاليات العالمية بوصفه مسؤولية مهنية، وإن قلقها قبل هذه المناسبات لا يرتبط بإطلالتها، بل بتمثيل العلامات التجارية التي تتعاون معها بأفضل صورة.ورأت أن وسائل التواصل غيّرت طبيعة المهرجانات، إذ لم يعد الاهتمام محصوراً بالأفلام والعروض، بل أصبحت السجادة الحمراء والمنصات الرقمية جزءاً أساسياً من الترويج وزيادة التفاعل الجماهيري.وعن التنمر الإلكتروني، قالت إن الانتقادات المتعلقة بمظهرها أو عمرها لا تؤثر فيها كثيراً، مشيرة إلى أن العلاج النفسي ساعدها على فهم دوافع مهاجمي الآخرين. لكنها أكدت أن التشكيك في دورها كأم هو أكثر ما يؤلمها.وأوضحت أن الجمهور يرى جزءاً محدوداً فقط من حياة ابنتها آيلا، لافتة إلى أنها لا تمتلك هاتفاً محمولاً أو حسابات على مواقع التواصل، حرصاً على خصوصيتها.كما تحدثت عن زواجها المبكر من كبرا، مؤكدة أنهما بنيا حياتهما معاً وتعلما من الصعوبات، وأن سر استمرار العلاقة هو قدرتهما على الصمود والتكيف بعد الأزمات.ووصفت علاقتها بلبنان بأنها مزيج من الحب والألم، بسبب الأزمات التي أصابت اللبنانيين، ولا سيما كبار السن. وأكدت أنها تعتبر الشهرة وسيلة لدعم الإنسانية والاجتماعية، لا مجرد حضور مرتبط بالمظاهر.