البنطال الأصفر يتصدّر صيحات خريف 2026

تتجه أنظار عالم الموضة إلى البنطال الأصفر باعتباره واحدًا من أبرز اتجاهات خريف وشتاء 2026-2027، بعدما ظهر بقوة في عروض الأزياء العالمية وإطلالات الشارع، ليبدأ منافسة الألوان التقليدية مثل الأسود والبني.

ويأتي هذا الاتجاه ضمن موجة جديدة تعتمد على الألوان الجريئة والحيوية، حيث يبرز البنطال الأصفر بدرجات متنوعة، من الأصفر الليموني المشرق إلى الأصفر الزبدي الهادئ، ما يمنحه مرونة كبيرة في تنسيقه مع مختلف الإطلالات.

وشهدت منصات عروض الأزياء حضورًا واضحًا للبنطال الأصفر ضمن تصاميم متعددة، شملت بناطيل الجينز، والقصات الواسعة، والتصاميم الرسمية، إلى جانب الخيارات الرياضية المريحة، ما يجعله مناسبًا لمختلف الأذواق والمناسبات.

ويشير خبراء الموضة إلى أن عودة الألوان الزاهية تعكس رغبة متزايدة في اعتماد إطلالات أكثر جرأة وتعبيرًا عن الشخصية، بعد فترة طويلة من هيمنة الألوان المحايدة. كما يساعد تنوع القصات على إدخال البنطال الأصفر بسهولة ضمن خزانة الملابس اليومية.

وبدأت هذه الصيحة بالانتشار في إطلالات الشارع، حيث تم تنسيق البنطال الأصفر بطرق مختلفة، من الإطلالات الأحادية اللون إلى دمجه مع سترات بنية أو قطع بألوان هادئة مثل الأبيض والبيج والرمادي.

ومع اقتراب موسم خريف 2026، يبدو أن البنطال الأصفر سيكون من القطع الأساسية التي تضيف لمسة من الحيوية والتميز إلى الإطلالات، متجاوزًا دوره كخيار جريء ليصبح أحد رموز الموضة الحديثة.