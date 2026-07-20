بين افتتاح وختام كأس العالم.. ضجة هائلة بسبب اختلاف شكل شاكيرا

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شهدت 2026 ظاهرة إعلامية وجماهيرية فريدة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، لتستقر في قلب منصات التواصل الاجتماعي.أثار التباين البصري الصارخ في مظهر نجمة البوب الكولومبية شاكيرا بين وعرض استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية التي جمعت منتخبي وإسبانيا، عاصفة من الجدل ونظريات المؤامرة.تجسد هذا الجدل بوضوح في الصور المتداولة التي تقارن بين الإطلالتين، حيث يتساءل الجمهور بوضوح عما إذا كانت هي التي ظهرت بالفعل أم أخرى بديلة لها، وهو ما يعكس حالة الشك العميقة التي اجتاحت المتابعين حول العالم.لفهم جذور هذه الضجة، ينبغي تحليل التفاصيل البصرية الدقيقة التي ظهرت في كلا الحدثين، والتمحيص في المقارنات المصورة الواسعة الانتشار عبر مواقع التواصل المختلفة.في يوم 11 حزيران من عام 2026، وعلى أرض ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، قدمت شاكيرا الأغنية الرسمية للبطولة برفقة النجم النيجيري بورنا بوي.ظهرت الفنانة بإطلالة غير معتادة صُممت خصيصا لها من علامة أوف وايت تحت إشراف منسق الأزياء نيكولا برو.تألفت الإطلالة من لباس ضيق بلون أصفر وتنورة قصيرة غير متماثلة مصنوعة من قمصان كرة قدم معاد تدويرها، وأحذية رياضية ضخمة ذات نعل سميك بارتفاع يزيد على 6 سنتيمترات لدعم الكاحل أثناء الرقص.وزاد من غرابة المظهر تخليها عن شعرها الأشقر المميز وارتداؤها نظارات شمسية داكنة وكبيرة غطت جزءًا كبيرًا من وجهها طوال .في المقابل، جاء العرض الختامي في يوم 19 من عام 2026 في ملعب ميتلايف بنيوغيرسي، ليقدم صورة مناقضة تمامًا.ظهرت شاكيرا، التي شاركت في عرض تاريخي بجانب وفرقة بي تي إس وجاستن بيبر، بإطلالتها الكلاسيكية المعهودة.ارتدت زيًا براقًا مخصصًا من دار روبرتو كافالي تميز بألوان الوردي والبرتقالي والأصفر، وتخللته فتحات جريئة وتنورة مزينة بالشراشيب لتعزيز انسيابية حركاتها.والأهم من ذلك، تخلت عن النظارات الشمسية لتكشف عن ملامحها بوضوح، وعادت إلى شعرها الأشقر المتموج.هذا الاختلاف الجذري في غضون شهر واحد أشعل شرارة نظرية مؤامرة واسعة النطاق تزعم أن المنظمين وفريق شاكيرا استعانوا ببديلة في حفل الافتتاح.ووجهت أصابع الاتهام تحديدًا نحو مؤثرة فنزويلية تُدعى ريبيكا ماييلانو، والمعروفة بلقب "شاكيبيكا"، والتي تشتهر بشبهها الصادم بشاكيرا.ضجت المنصات الرقمية بتعليقات تحلل كل حركة على المسرح، حيث كتب أحد المتابعين متسائلًا عن سبب ارتداء النظارات الشمسية وملاحظًا أن الوجه لا يشبه الفنانة المعروفة.وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك في تحليل الأداء الحركي، إذ أشار أحد المتابعين إلى أن الظاهرة على المسرح لم تكن شاكيرا بل بديلة لها، متطرقًا إلى وقوع أخطاء في خطوات الرقص أثناء غناء الأغنية الرسمية، كما عبر مستخدم آخر عن صدمته من شكل الوجه وتيبس الحركة على أرض الملعب.رغم الانتشار السريع لهذه الروايات، أثبت العرض الختامي أن ما حدث في الافتتاح لم يكن سوى خيار فني وتقني مختلف.أشار المدافعون عن النجمة والمحللون إلى أدلة قاطعة تدحض نظرية البديلة، أبرزها ظهور ندبة صغيرة مميزة على جبهة شاكيرا في اللقطات المقربة خلال حفل الافتتاح، وهي مطابقة تمامًا لندبتها الحقيقية المعروفة في صورها القديمة، مما يؤكد هويتها دون أدنى شك.