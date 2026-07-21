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المرأة

نُقلت إلى المستشفى بشكل عاجل.. ممثلة شهيرة تتعرض لهجوم كلب!

Lebanon 24
21-07-2026 | 09:42
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نُقلت إلى المستشفى بشكل عاجل.. ممثلة شهيرة تتعرض لهجوم كلب!
نُقلت إلى المستشفى بشكل عاجل.. ممثلة شهيرة تتعرض لهجوم كلب! photos 0
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تعرّضت الممثلة التركية إيدا إيجي لحادث مفاجئ في مدينة بودروم، بعدما هاجمها كلب أثناء وجودها على متن دراجة نارية، ما تسبب بإصابتها في منطقة كعب القدم، ونُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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ووفقًا لوسائل إعلام تركية، تدخّل الموجودون في المكان فور وقوع الحادث، حيث جرى استدعاء فرق الإسعاف التي نقلت نجمة مسلسل "التفاحة المحرمة" إلى مستشفى بودروم الحكومي.

وخضعت إيدا إيجي للفحوصات الطبية اللازمة وتلقت الإسعافات الأولية في قسم الطوارئ، قبل أن تؤكد التقارير أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.

وغادرت الممثلة التركية المستشفى بعد استكمال علاجها، على أن تستأنف نشاطاتها وحياتها اليومية خلال فترة قصيرة.

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