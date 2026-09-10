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المرأة

عشاء المرأة.. أطعمة تساعد على نوم أفضل وتحافظ على صحة الأمعاء

Lebanon 24
10-09-2026 | 16:11
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لا تقتصر العناية بصحة المرأة على النشاط البدني أو العادات اليومية، إذ تلعب الخيارات الغذائية، خصوصًا في وجبة العشاء، دورًا في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين جودة النوم.

ويرتبط الجهاز الهضمي بالنوم بشكل وثيق، إذ يمكن لتناول وجبة ثقيلة أو دسمة في ساعات متأخرة أن يؤدي إلى الشعور بالامتلاء واضطرابات الهضم، ما قد يؤثر في راحة النوم. في المقابل، تساعد الوجبات المتوازنة والغنية بالألياف على دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء وتعزيز عملية الهضم.

وينصح خبراء التغذية بإدراج الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور ضمن النظام الغذائي، إلى جانب الأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والكفير والكيمتشي ومخلل الملفوف والميسو.

ومن الخيارات المناسبة لوجبة العشاء البطاطا الحلوة مع مخلل الملفوف، والسلمون مع البروكلي وصلصة الميسو، وشوربة العدس أو مرق العظام، فضلًا عن الخضروات الورقية المطهوة مع الكينوا والأفوكادو.

كما يمكن أن تساهم مكونات مثل الكركم والزنجبيل في دعم عملية الهضم، ويمكن إدخالهما في أطباق متنوعة تحتوي على الدجاج أو الحمص أو الجمبري.

ولا تقل أهمية توقيت تناول العشاء عن مكوناته، إذ يُفضل إنهاء الوجبة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، لمنح الجهاز الهضمي وقتًا كافيًا لبدء عملية الهضم وتقليل احتمالية الشعور بالانزعاج أو ارتجاع الحمض.

ويُعد الحفاظ على مواعيد منتظمة للوجبات، إلى جانب تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام ليلًا، من العادات التي قد تساعد في تحسين الراحة أثناء النوم ودعم صحة الجهاز الهضمي.

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العادات اليومية

النظام الغذائي

السلمون

حسين ال

الأفوكا

روبيو

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روبي

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