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المرأة

مُفاجأة بقيمة المبلغ.. هذا هو التعويض لكيم كارداشيان عن سرقة مجوهراتها بباريس!

Lebanon 24
16-09-2026 | 01:05
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مُفاجأة بقيمة المبلغ.. هذا هو التعويض لكيم كارداشيان عن سرقة مجوهراتها بباريس!
مُفاجأة بقيمة المبلغ.. هذا هو التعويض لكيم كارداشيان عن سرقة مجوهراتها بباريس! photos 0
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أعلن محام ان نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان حصلت على تعويض رمزي قدره يورو واحد، أو ما يعادل 1.15 دولار، من اللصوص الذين قيدوها تحت تهديد السلاح في فندق بباريس عام 2016 وسرقوا مجوهراتها ومن بينها خاتم خطبتها البالغ قيمته 4 ملايين دولار.
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ولفت محامي موظف الاستقبال بالفندق، وهو مدع آخر في القضية، إلى أن كارداشيان طالبت بهذا المبلغ الرمزي من بعض المدانين بتهمة السطو في حكم صدر في أيار 2025، وذلك في إطار دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات.

وقالت كارداشيان في شهادتها إنها ظنت أنها ستموت خلال تلك المحنة.

وكان اللصوص، الذين يشار إليهم غالبا في فرنسا باسم "اللصوص الأجداد" بسبب تقدمهم في العمر، يرتدون أقنعة تزلج ويتنكرون في زي ضباط شرطة.

وكانت هذه السرقة حينها الأكبر في فرنسا منذ 20 عاما. ولم يعثر على معظم المجوهرات مطلقا بما في ذلك خاتم الخطبة الذي أهداه لها زوجها آنذاك مغني الراب كانييه ويست، المعروف الآن باسم يي.

وطالب موظف الاستقبال في الفندق بتعويض 500 ألف يورو، وقال محاميه إنه حصل على نحو 110 آلاف.

ولم يرد محامو كارداشيان في باريس على طلب للتعليق.

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الأميركية كيم كارداشيان

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