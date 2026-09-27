وداعاً للروتين الطويل.. 3 خطوات قد تكون كل ما تحتاجه بشرتك

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تتجه صيحات العناية بالبشرة نحو تبسيط من خلال مفهوم "Skin Streaming"، الذي يقوم على الاستغناء عن تعدد المستحضرات والاكتفاء بالمنتجات الأساسية التي تحتاجها البشرة، بدلاً من اتباع روتين قد يصل إلى عشر خطوات.ويركز هذا النهج على تقليل المنتجات المستخدمة بما يساعد على الحد من احتمالات التحسس الناتجة عن مزج مكونات عديدة، مع دعم حاجز البشرة وتوفير العناية الأساسية لها.ويعتمد الروتين بصورة أساسية على ثلاث مراحل، تبدأ باستخدام منظف لطيف ومتوازن الحموضة لتنظيف البشرة من دون تجريدها من زيوتها الطبيعية، ثم اختيار منتج واحد يحتوي على مكونات مثل فيتامين C أو الببتيدات والسيراميد بحسب وقت الاستخدام وحاجة البشرة.أما الخطوة الأخيرة، فتقوم على استخدام مرطب يدعم حاجز البشرة، إلى جانب الواقي الشمسي خلال النهار، إذ يبقى ضرورياً حتى مع تراجع قوة أشعة الشمس خلال فصل الخريف.وبذلك، يقوم مفهوم "Skin Streaming" على قاعدة بسيطة: منتجات أقل وروتين أكثر تركيزاً، بدلاً من تكديس مستحضرات قد لا تحتاج إليها البشرة.