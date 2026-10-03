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متفرقات

ماء البطاطا للبشرة.. هل يحقق فعلاً نتائج؟

Lebanon 24
03-10-2026 | 07:14
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ماء البطاطا للبشرة.. هل يحقق فعلاً نتائج؟
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ئتنتشر وصفات منزلية تعتمد على ماء البطاطا للعناية بالبشرة، خصوصاً مع الحديث عن قدرته على تفتيحها وتوحيد لونها، إلا أن فعاليته في علاج التصبغات والبقع لا تزال محدودة من ناحية الأدلة المتوافرة.

وقد يمنح ماء البطاطا البارد البشرة شعوراً مؤقتاً بالانتعاش، كما تحتوي البطاطا على بعض المركبات النباتية ومضادات الأكسدة، لكن ذلك لا يعني أن السائل المحضر منزلياً يمتلك تأثيراً علاجياً واضحاً أو يمكن استخدامه بديلاً عن مستحضرات الترطيب والعناية.
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ويمكن تحضيره عبر غسل البطاطا وتقشيرها وتقطيعها، ثم طحنها مع كمية قليلة من الماء وتصفيتها. ويُنصح بتجربة كمية صغيرة على جزء محدود من البشرة أولاً، قبل تمريرها على الوجه بواسطة قطعة قطنية وشطف البشرة لاحقاً بالماء.

ويُفضّل استخدام ماء البطاطا مباشرة بعد تحضيره وعدم تخزينه لأيام، مع التوقف عن استعماله في حال ظهور احمرار أو حكة أو شعور بالحرقة. وبشكل عام، يمكن التعامل معه كوصفة منزلية بسيطة، لكن لا يُنصح بالاعتماد عليه لعلاج التصبغات أو المشكلات الجلدية المحددة.
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