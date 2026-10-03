باريس هيلتون تلفت الانظار بفستان شفاف في أسبوع الموضة

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لفتت الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في ، بعدما ظهرت بفستان قصير شفاف باللون الزبرجدي خلال احتفال بالذكرى السنوية الأولى لـ"EE72" في مطعم "لافينيو".وبحسب مجلة "هالو"، تميز الفستان اللامع بتصميم مكشوف الظهر وفتحات عند الخصر، إلى جانب حمالات مرصعة على شكل سلاسل. وأكملت هيلتون إطلالتها بحذاء مدبب ذي كعب عال، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً بأسلوب مستقيم.وشاركتها المناسبة شقيقتها ، التي اختارت فستاناً أسود ضيقاً بتصميم مشد وكتفين مكشوفين، فيما نسّقت الشقيقتان إطلالتيهما بعقدين فضيين لامعين.وكانت باريس قد حضرت قبل ساعات فعالية "From Paris With Love" الخاصة بعلامة ، برفقة شقيقتها وعارضة الأزياء .