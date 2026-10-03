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المرأة

باريس هيلتون تلفت الانظار بفستان شفاف في أسبوع الموضة

Lebanon 24
03-10-2026 | 12:54
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باريس هيلتون تلفت الانظار بفستان شفاف في أسبوع الموضة
باريس هيلتون تلفت الانظار بفستان شفاف في أسبوع الموضة photos 0
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لفتت باريس هيلتون الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس، بعدما ظهرت بفستان قصير شفاف باللون الزبرجدي خلال احتفال بالذكرى السنوية الأولى لـ"EE72" في مطعم "لافينيو".
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وبحسب مجلة "هالو"، تميز الفستان اللامع بتصميم مكشوف الظهر وفتحات عند الخصر، إلى جانب حمالات مرصعة على شكل سلاسل. وأكملت هيلتون إطلالتها بحذاء مدبب ذي كعب عال، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً بأسلوب مستقيم.
Paris' gown was a mermaid-inspired dream

وشاركتها المناسبة شقيقتها نيكي هيلتون روتشيلد، التي اختارت فستاناً أسود ضيقاً بتصميم مشد وكتفين مكشوفين، فيما نسّقت الشقيقتان إطلالتيهما بعقدين فضيين لامعين.
وكانت باريس قد حضرت قبل ساعات فعالية "From Paris With Love" الخاصة بعلامة كارل لاغرفيلد، برفقة شقيقتها وعارضة الأزياء هايدي كلوم
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