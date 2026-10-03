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المرأة

5 ألوان شعر دافئة تتصدر موضة الخريف

Lebanon 24
03-10-2026 | 15:56
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5 ألوان شعر دافئة تتصدر موضة الخريف
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مع بداية الخريف، تتجه صيحات ألوان الشعر نحو الدرجات الدافئة والغنية التي تمنح الإطلالة عمقاً ولمعاناً بعيداً من ألوان الصيف الفاتحة.

وبحسب مجلة "إن ستايل"، اختار خبراء تصفيف الشعر خمسة ألوان يُتوقع أن تحظى بانتشار واسع هذا الموسم:

- البني بالشوكولاتة الداكنة: لون غني ولامع يمنح الشعر البني مظهراً أكثر عمقاً وفخامة.
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- النحاسي بالكركم: يمزج بين الذهبي والعنبري مع لمسة نحاسية هادئة، من دون أن يميل كثيراً إلى الأحمر أو البرتقالي.
شخص ذو شعر أحمر يرتدي فستاناً أنيقاً يقف أمام خلفية ضبابية في مناسبة ما


- الأشقر باللون العسلي: يجمع بين درجات العسل والذهب والكراميل، ويقدم تحديثاً طبيعياً ودافئاً للشعر الأشقر.
شخص يجلس على السجادة الحمراء بالقرب من نجمة تذكارية


- النحاسي: مزيج من النحاسي والقرفة والبني المحمر، لكنه قد يحتاج إلى تعديل درجته وفق لون البشرة وطبيعة الشعر.
ألوان الشعر الخريفية


- البروند بالكراميل: يجمع بين البني والأشقر، مع خصل كراميل ناعمة تمنح الشعر أبعاداً إضافية من دون تفتيح قوي.
لون الشعر الخريفي


ويؤكد الخبراء أن نجاح هذه الألوان يعتمد على تحقيق التوازن بين العمق والتباين واللمعان، بما يساعد في إبراز الدرجة والحفاظ على حيويتها.  
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