5 ألوان شعر دافئة تتصدر موضة الخريف

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مع بداية الخريف، تتجه صيحات ألوان الشعر نحو الدرجات الدافئة والغنية التي تمنح الإطلالة عمقاً ولمعاناً بعيداً من ألوان الصيف الفاتحة.وبحسب مجلة "إن ستايل"، اختار خبراء تصفيف الشعر خمسة ألوان يُتوقع أن تحظى بانتشار واسع هذا الموسم:لون غني ولامع يمنح الشعر البني مظهراً أكثر عمقاً وفخامة.يمزج بين الذهبي والعنبري مع لمسة نحاسية هادئة، من دون أن يميل كثيراً إلى الأحمر أو البرتقالي.يجمع بين درجات العسل والذهب والكراميل، ويقدم تحديثاً طبيعياً ودافئاً للشعر الأشقر.مزيج من النحاسي والقرفة والبني المحمر، لكنه قد يحتاج إلى تعديل درجته وفق لون البشرة وطبيعة الشعر.- البروند بالكراميل: يجمع بين البني والأشقر، مع خصل كراميل ناعمة تمنح الشعر أبعاداً إضافية من دون تفتيح قوي.ويؤكد الخبراء أن نجاح هذه الألوان يعتمد على تحقيق التوازن بين العمق والتباين واللمعان، بما يساعد في إبراز الدرجة والحفاظ على حيويتها.