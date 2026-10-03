5 صيحات أحذية تهيمن على موضة الخريف

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وبحسب مجلة "إن ستايل"، برزت خمس صيحات رئيسية على منصات عروض الأزياء وفي إطلالات النجمات هذا الموسم.في مقدمة هذه الصيحات تأتي الأحذية ذات المقدمة بلون مختلف "Cap-Toe"، التي ظهرت في مجموعة شانيل للخريف والشتاء ضمن تصاميم شملت الأحذية الطويلة والكعب العالي. ويمنح التباين اللوني عند المقدمة الحذاء لمسة واضحة من دون مبالغة.أما أحذية الجاز المسطحة والمربوطة، فعادت بقوة بعدما ظهرت في عروض بوتيغا فينيتا وسيلين وجيل ساندر. كما تبنتها نجمات مثل ، ما عزز حضورها خارج منصات العرض.وتستمر أحذية "المول" المفتوحة من الخلف خلال الخريف، بعدما اقترنت في عرض "ميو ميو" بفساتين قصيرة وسترات جلدية. وتناسب التصاميم الجلدية الإطلالات الرسمية، بينما تمنح خامة الشامواه مظهراً أكثر دفئاً وراحة.وتحافظ الأحذية الطويلة حتى الركبة على مكانتها بوصفها من القطع الأساسية في الموسم البارد. وقدمتها دار رالف لورين مع فساتين انسيابية وسترات وتنانير متوسطة الطول، مؤكدة سهولة تنسيقها مع إطلالات مختلفة.وتكتمل القائمة بأحذية "اللوفر" الكلاسيكية، التي ظهرت هذا الموسم بتنسيقات حديثة تجمعها مع قمصان شفافة ومعاطف بارزة وتنانير غنية بالتفاصيل، لتبتعد عن صورتها المدرسية التقليدية.