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المرأة

5 صيحات أحذية تهيمن على موضة الخريف

Lebanon 24
03-10-2026 | 23:00
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5 صيحات أحذية تهيمن على موضة الخريف
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تتجه موضة الأحذية في خريف 2026 نحو مزيج يجمع بين التصاميم الكلاسيكية والتفاصيل الجريئة، مع عودة بعض الأنماط القديمة بصورة أكثر عصرية.

وبحسب مجلة "إن ستايل"، برزت خمس صيحات رئيسية على منصات عروض الأزياء وفي إطلالات النجمات هذا الموسم.


في مقدمة هذه الصيحات تأتي الأحذية ذات المقدمة بلون مختلف "Cap-Toe"، التي ظهرت في مجموعة شانيل للخريف والشتاء ضمن تصاميم شملت الأحذية الطويلة والكعب العالي. ويمنح التباين اللوني عند المقدمة الحذاء لمسة واضحة من دون مبالغة.
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عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء مرتديةً طقمًا من قطعتين مزخرفتين، وخلفية <a class='entities-links' href='/entity/2561488727/العرض/ar/1?utm_term=PublicFigures-العرض&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-العرض&id=259251&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=العرض تتضمن هيكلًا مضاءً." style="width: 100%; height: 100%;" />


أما أحذية الجاز المسطحة والمربوطة، فعادت بقوة بعدما ظهرت في عروض بوتيغا فينيتا وسيلين وجيل ساندر. كما تبنتها نجمات مثل تشارليز ثيرون، ما عزز حضورها خارج منصات العرض.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء مرتديةً زياً أبيض وقبعة رمادية


وتستمر أحذية "المول" المفتوحة من الخلف خلال الخريف، بعدما اقترنت في عرض "ميو ميو" بفساتين قصيرة وسترات جلدية. وتناسب التصاميم الجلدية الإطلالات الرسمية، بينما تمنح خامة الشامواه مظهراً أكثر دفئاً وراحة.
كلوي سيفيني تسير على منصة عرض الأزياء مرتديةً سترة داكنة وفستاناً، وسط جمهور على جانبي المنصة.


وتحافظ الأحذية الطويلة حتى الركبة على مكانتها بوصفها من القطع الأساسية في الموسم البارد. وقدمتها دار رالف لورين مع فساتين انسيابية وسترات وتنانير متوسطة الطول، مؤكدة سهولة تنسيقها مع إطلالات مختلفة.
عارضة أزياء تسير على منصة العرض مرتديةً زياً رسمياً خلال عرض أزياء


وتكتمل القائمة بأحذية "اللوفر" الكلاسيكية، التي ظهرت هذا الموسم بتنسيقات حديثة تجمعها مع قمصان شفافة ومعاطف بارزة وتنانير غنية بالتفاصيل، لتبتعد عن صورتها المدرسية التقليدية.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء مرتديةً زياً <a class='entities-links' href='/entity/3414113858/أسود-اللون/ar/1?utm_term=PublicFigures-أسود-اللون&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-أسود-اللون&id=384374&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=أسود اللون مزيناً بتفاصيل ذهبية." style="width: 100%; height: 100%;" />
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تشارليز ثيرون

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