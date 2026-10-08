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المرأة

تغيّر لون الحواجب بعد الميكروبليدنغ...ما الحل؟

Lebanon 24
08-10-2026 | 04:00
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قد تمنح تقنية الميكروبليدنغ الحواجب مظهراً أكثر كثافة وتحديداً، إلا أن نتائجها لا تبقى ثابتة إلى الأبد، إذ قد تتلاشى الصبغة مع مرور الوقت أو يتغير لونها، لتتحول أحياناً إلى درجات مائلة إلى الأحمر.
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ويشير الخبراء في مجال الحواجب والجمال إلى أن الميكروبليدنغ، رغم كونه حلاً شبه دائم للحصول على حواجب أكثر امتلاءً، يحتاج إلى متابعة وجلسات تصحيح دورية للحفاظ على شكله ولونه.

وبحسب الخبراء، فإن من أكثر المشكلات شيوعاً بعد الميكروبليدنغ الحاجة إلى الصيانة، إذ قد تبدو النتائج الأولية جيدة، لكن الحفاظ على شكل الحاجبين ولونهما يتطلب جلسات إضافية مع مرور الوقت.

والميكروبليدنغ هو إجراء تجميلي شبه دائم تُزرع خلاله الصبغة في الجلد بواسطة إبر دقيقة لرسم شعيرات تحاكي شكل الحاجبين الطبيعي وتمنحهما مظهراً أكثر كثافة.

وبعد الإجراء، تبدو الحواجب داكنة في البداية، قبل أن يخف لونها خلال نحو أسبوعين، ثم تتلاشى الصبغة تدريجياً خلال السنوات التالية. كما يمكن لعوامل عدة، بينها التعرض لأشعة الشمس واستخدام بعض المواد الفعالة في مستحضرات العناية بالبشرة، أن تسرّع تلاشي الصبغة وتؤثر في لونها.

وقد تتحول الصبغة مع مرور الوقت إلى لون مائل إلى الأحمر، نتيجة عوامل بينها التعرض للشمس والضوء الأزرق. ويوصي خبراء بإجراء جلسات تصحيح مرة أو مرتين سنوياً، إلى جانب استخدام واقي الشمس على الوجه، بما في ذلك منطقة الحاجبين.

أما إزالة الميكروبليدنغ بشكل كامل، فليست مضمونة، إذ يمكن اللجوء إلى الليزر في بعض الحالات، مع اختيار التقنية المناسبة بحسب لون الصبغة.

ومن الخيارات المستخدمة ليزر البيكوثانية، الذي يعمل عبر نبضات قصيرة لتفتيت جزيئات الصبغة، إضافة إلى ليزر Q-switched المستخدم لتفكيك الأصباغ الداكنة.

إلا أن بعض أنواع الليزر قد تحمل مخاطر، بينها التندب أو تغير لون الجلد أو الإضرار بشعيرات الحاجبين، ما يجعل اختيار التقنية المناسبة بحاجة إلى تقييم طبي متخصص.

وفي حال كانت صاحبة الميكروبليدنغ راضية عن شكل الحاجبين لكنها تريد إخفاء تغير اللون، يمكن اللجوء مؤقتاً إلى مستحضرات المكياج، مثل أقلام الحواجب ذات الرأس الدقيق، لرسم شعيرات تبدو طبيعية، أو استخدام خافي العيوب لتغطية اللون غير المرغوب فيه وتصحيح شكل الحاجبين.







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