أظافر صحية وقوية... خطوات بسيطة للعناية بها

تُعدّ الأظافر جزءاً مهماً من جمال اليدين والعناية بالمظهر، إلا أن بعض الممارسات اليومية الخاطئة قد تجعلها ضعيفة وعرضة للتكسر والتقشر. وللحفاظ على أظافر صحية وجميلة، لا بد من اتباع روتين بسيط ومنتظم يجمع بين الترطيب والحماية والتغذية السليمة. وفي ما يلي أبرز النصائح والعادات التي تساعد على تقوية الأظافر وتجنب إتلافها.

1. اختيار الطريقة الصحيحة لقص الأظافر

يساعد قص الأظافر بشكل مستقيم على الحفاظ على شكلها وتقليل احتمالات تكسرها، مع إمكانية تليين الزوايا باستخدام مبرد ناعم. كما يُنصح بتمرير المبرد في اتجاه واحد بدلاً من تحريكه ذهاباً وإياباً، لتجنب إضعاف طبقات الظفر.

2. الاهتمام بترطيب الأظافر والجلد المحيط بها

تؤدي قلة الترطيب إلى جفاف الأظافر وزيادة قابليتها للتشقق والتكسر. لذلك، يُنصح باستخدام كريم مرطب أو زيت مناسب، مثل زيت اللوز، لتدليك الأظافر والجلد المحيط بها يومياً، وخصوصاً قبل النوم.

3. تجنب التعامل القاسي مع الجلد المحيط بالأظافر

يشكل الجلد المحيط بالظفر، المعروف باسم «الكيوتكل»، حاجزاً طبيعياً يحمي المنطقة من الالتهابات. وقد يؤدي قصه بالكامل أو نزعه بالقوة إلى حدوث تهيج والتهابات، لذلك يُفضّل تليينه بالماء الدافئ ودفعه برفق بدلاً من إزالته.

4. إزالة طلاء الجل والأكريليك بطريقة آمنة

قد يؤدي تقشير طلاء الجل أو نزع الأظافر الاصطناعية بالقوة إلى إزالة طبقات من الظفر الطبيعي، ما يجعله أكثر رقة وهشاشة. ولهذا، يُنصح بإزالتها بالطريقة المناسبة لدى مختصة، أو باستخدام مزيل مخصص وفق تعليمات الاستخدام.

5. ارتداء القفازات أثناء الأعمال المنزلية

يؤدي التعرض المتكرر للماء والمنظفات إلى جفاف الأظافر وإضعافها . ومن الأفضل ارتداء قفازات واقية أثناء غسل الصحون والتنظيف، ويمكن اختيار الأنواع المبطنة بالقطن لتوفير حماية إضافية.

6. منح الأظافر فترات راحة من الطلاء

قد يؤدي الاستخدام المتواصل لبعض أنواع طلاء الأظافر ومزيلاته إلى زيادة الجفاف وتغير مظهر سطح الظفر. لذلك، يُستحسن منح الأظافر فترات راحة بين جلسات الطلاء، مع الحرص على ترطيبها خلال هذه الفترة.

7. عدم استخدام الأظافر لأداء المهام اليومية

تُعدّ الأظافر وسيلة غير مناسبة لفتح العلب أو إزالة الملصقات أو حك الأسطح، إذ قد تتسبب هذه التصرفات في كسرها أو تشققها. ويُفضّل الاستعانة بأدوات مخصصة لهذه المهام للحفاظ على سلامتها.

8. اتباع نظام غذائي متوازن

تحتاج الأظافر إلى عناصر غذائية متنوعة للحفاظ على نموها الطبيعي، ومن أبرزها البروتين والفيتامينات والمعادن. لذلك، يساعد تناول غذاء متوازن وشرب كمية كافية من الماء على دعم صحة الأظافر إلى جانب العناية الخارجية بها.

لا تتطلب العناية بالأظافر مستحضرات باهظة أو خطوات معقدة، بل تعتمد بشكل أساسي على الانتظام والترطيب وتجنب الممارسات القاسية. كما ينبغي الانتباه إلى أي تغير غير معتاد في لون الأظافر أو شكلها أو سماكتها، أو ظهور ألم مستمر حولها، إذ يُنصح في هذه الحالة باستشارة لتحديد السبب والعلاج المناسب.