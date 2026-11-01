الأسود والجلد يجتمعان في إطلالة نجوى كرم الباريسية

أطلت الفنانة من بإطلالة حملت مزيجاً من الجرأة والرقي، مستثمرة حضور والخامات الجلدية لتقديم مظهر عصري بعيد عن المألوف.

واختارت شمس الأغنية مشاركة جمهورها مجموعة من الصور أمام برج إيفل، حيث ظهرت بإطلالة تزامنت مع حفلها الفني الذي أحيته مساء السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026 على خشبة مسرح قصر المؤتمرات في باريس (Palais des Congrès de Paris).

تصميم جلدي يخرج عن الإطلالات التقليدية

ابتعدت نجوى كرم عن الخيارات المعتادة في تنسيق القطع الجلدية، واتجهت نحو جمبسوت أسود بتصميم متكامل يبرز تفاصيل القوام، مع حزام يحدد منطقة الخصر ويمنح الإطلالة مزيداً من التناسق.

وحمل التصميم ملامح مستوحاة من الجاكيتات الكلاسيكية، من خلال الياقة العريضة والقصّة المحددة عند الكتفين، فيما أضافت الخطوط البيضاء المحيطة بالجيوب وأسفل السروال تفصيلاً متبايناً كسر رتابة الأسود وأضفى على القطعة طابعاً أكثر حيوية.

كما منح الجمع بين تفاصيل المعطف التقليدي وقصّة الجمبسوت التصميم هوية خاصة، تجمع بين الطابع العملي واللمسة الأنثوية العصرية.

إكسسوارات سوداء تحافظ على وحدة الإطلالة

وفي اختيارها للإكسسوارات، حافظت نجوى على الانسجام اللوني، فنسّقت مع ملابسها نظارات شمسية سوداء بإطار مستطيل، عززت الطابع الجريء لمظهرها.

كذلك اختارت حقيبة يد جلدية باللون الأسود، تميزت بتفاصيل معدنية لافتة أضافت لمسة من الفخامة، من دون أن تطغى على التصميم الأساسي أو تشتت الانتباه عنه.

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لمسات جمالية هادئة توازن جرأة الأسود

وعلى صعيد الجمال، فضّلت نجوى كرم تسريحة شعر منسدلة أبرزت طول شعرها البني، مع خصلات أضفت عمقاً وتدرجات على لونه.

أما مكياجها، فجاء بألوان ناعمة وطبيعية، مع اعتماد درجات النيود للشفاه، في تنسيق حافظ على بساطة المظهر الجمالي وترك مساحة لإطلالتها الجلدية لتكون العنصر الأبرز.

وأرفقت الفنانة اللبنانية صورها أمام أحد أشهر معالم باريس بعبارة «À demain»، أي «إلى الغد»، في رسالة قصيرة حملت إشارة إلى موعدها المرتقب مع جمهورها في العاصمة .