تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

وصفات منزلية لتبييض الأسنان... ما الذي ينفع وما الذي يجب الحذر منه؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وصفات منزلية لتبييض الأسنان... ما الذي ينفع وما الذي يجب الحذر منه؟
وصفات منزلية لتبييض الأسنان... ما الذي ينفع وما الذي يجب الحذر منه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبحث كثيرون عن ابتسامة أكثر إشراقاً بطرق بسيطة من المنزل. لكن ليست كل الوصفات قادرة على تغيير لون الأسنان فعلاً، وبعض المواد الحمضية أو الكاشطة قد تُضعف طبقة المينا وتزيد الحساسية إذا تكرر استخدامها.
Advertisement

والخطوة الأسلم تبدأ بمعرفة ما إذا كانت المشكلة تصبغات سطحية أم تغيراً في لون السن نفسه. بعد ذلك يمكن اختيار منتج مخصص للتبييض واتباع تعليماته، أو استشارة طبيب الأسنان عند الحاجة.

قشر الموز: يُفرك على الأسنان بجهته الداخلية، ويُشترط أن يكون ناضجاً وطازجاً، مع إبقاء الفم مفتوحاً وترك القشر أكثر من 5 دقائق. أما القشر الأسود فلا يُستخدم.

صودا الخبز: تُمزج ربع ملعقة صغيرة منها مع قليل من معجون الأسنان مرة أو مرتين أسبوعياً، أو تُفرك بلطف لمدة دقيقتين. والإفراط فيها قد يجرّد المينا ويزيد الحساسية.

قشر البرتقال: يُفرك على الأسنان قبل النوم، ويمكن استخدام مسحوقه المجفف عند عدم توفر الطازج.

الفراولة: تُهرس ويُفرك بعجينتها على الأسنان بلطف مرتين يومياً، أو تُخلط مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز وتُترك بضع دقائق، ثم يُشطف الفم وتُنظف الأسنان بالفرشاة جيداً.

الليمون: يُفرك بقشره على الأسنان أو يُمسح بعصيره بقطنة. ولا يُنصح بالإكثار منه لأنه قد يؤثر في المينا ويسبب الحساسية.

الملح: يُستخدم كمسحوق بدل المعجون، أو مخلوطاً بصودا الخبز أو الفحم مع فرك لطيف. والإفراط فيه قد يضر اللثة والمينا.

سحب الزيت: يُشطف الفم بزيت جوز الهند أو السمسم أو عباد الشمس لمدة دقيقة بعد تنظيف الأسنان، ثم يُبصق. لم تثبت دراسات علمية أنه يبيّض الأسنان، لكنه علاج شعبي شائع وآمن للتجربة، ولا يغني عن الفرشاة والخيط.

وفي كل الأحوال، الاعتدال أهم من التكرار، فالمينا لا تُعوَّض بعد تآكلها. وإذا ظهرت حساسية أو ألم، أو لم يحدث أي تحسن، فالأفضل التوقف واستشارة طبيب الأسنان.
مواضيع ذات صلة
زيت جوز الهند لتبييض الأسنان.. حقيقة علمية أم خدعة منتشرة؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي يبطئ الشيخوخة فعلاً؟ دراسة تكشف ما يفيد وما لا يفيد
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها... وصفات منزلية بمكونات بسيطة
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس بو صعب: نتمنى على رئيس الحكومة ان يشرح لنا ما هو اتفاق الاطار الذي توصلنا اليه وما تم تحقيقه منه
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

عباد الشمس

المينا

الهند

ساسي

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-10
Lebanon24
23:00 | 2026-11-09
Lebanon24
16:30 | 2026-11-09
Lebanon24
14:00 | 2026-11-09
Lebanon24
10:00 | 2026-11-09
Lebanon24
06:56 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24