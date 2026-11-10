وصفات منزلية لتبييض الأسنان... ما الذي ينفع وما الذي يجب الحذر منه؟

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يبحث كثيرون عن ابتسامة أكثر إشراقاً بطرق بسيطة من المنزل. لكن ليست كل الوصفات قادرة على تغيير لون الأسنان فعلاً، وبعض المواد الحمضية أو الكاشطة قد تُضعف طبقة وتزيد الحساسية إذا تكرر استخدامها.والخطوة الأسلم تبدأ بمعرفة ما إذا كانت المشكلة تصبغات سطحية أم تغيراً في لون السن نفسه. بعد ذلك يمكن اختيار منتج مخصص للتبييض واتباع تعليماته، أو استشارة طبيب الأسنان عند الحاجة.قشر الموز: يُفرك على الأسنان بجهته الداخلية، ويُشترط أن يكون ناضجاً وطازجاً، مع إبقاء الفم مفتوحاً وترك القشر أكثر من 5 دقائق. أما القشر الأسود فلا يُستخدم.صودا الخبز: تُمزج ربع ملعقة صغيرة منها مع قليل من معجون الأسنان مرة أو مرتين أسبوعياً، أو تُفرك بلطف لمدة دقيقتين. والإفراط فيها قد يجرّد المينا ويزيد الحساسية.قشر البرتقال: يُفرك على الأسنان قبل النوم، ويمكن استخدام مسحوقه المجفف عند عدم توفر الطازج.الفراولة: تُهرس ويُفرك بعجينتها على الأسنان بلطف مرتين يومياً، أو تُخلط مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز وتُترك بضع دقائق، ثم يُشطف الفم وتُنظف الأسنان بالفرشاة جيداً.الليمون: يُفرك بقشره على الأسنان أو يُمسح بعصيره بقطنة. ولا يُنصح بالإكثار منه لأنه قد يؤثر في المينا ويسبب الحساسية.الملح: يُستخدم كمسحوق بدل المعجون، أو مخلوطاً بصودا الخبز أو الفحم مع فرك لطيف. والإفراط فيه قد يضر اللثة والمينا.سحب الزيت: يُشطف الفم بزيت جوز أو السمسم أو لمدة دقيقة بعد تنظيف الأسنان، ثم يُبصق. لم تثبت دراسات علمية أنه يبيّض الأسنان، لكنه علاج شعبي شائع وآمن للتجربة، ولا يغني عن الفرشاة والخيط.وفي كل الأحوال، الاعتدال أهم من التكرار، فالمينا لا تُعوَّض بعد تآكلها. وإذا ظهرت حساسية أو ألم، أو لم يحدث أي تحسن، فالأفضل التوقف واستشارة طبيب الأسنان.