5 خطوات أساسية للعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها وصحتها

لا يتطلب الحصول على بشرة صحية ومشرقة اتباع روتين معقد أو قضاء ساعات طويلة في استخدام مستحضرات العناية، إذ يمكن لبعض العادات اليومية البسيطة أن تُحدث فرقاً واضحاً في مظهر البشرة وتساعد على حمايتها من المشكلات الشائعة وعلامات التقدم في العمر.

ووفقاً لنصائح خبراء «مايو كلينك»، فإن الاهتمام بالبشرة لا يقتصر على تنظيفها وترطيبها، بل يشمل أيضاً اتباع نمط حياة صحي، وحمايتها من أشعة الشمس، والابتعاد عن العادات التي تسرّع ظهور التجاعيد وتؤثر في مرونتها.

وفي هذا السياق، هناك خمس خطوات أساسية يمكن اعتمادها ضمن الروتين اليومي للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

1. حماية البشرة من أشعة الشمس

يُعد التعرض المتكرر لأشعة الشمس من أبرز العوامل التي تؤثر في صحة الجلد ومظهره، إذ يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى ظهور التجاعيد والبقع الداكنة والتصبغات المرتبطة بالتقدم في العمر، فضلاً عن زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.

وللحد من هذه الأضرار، ينصح باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

استخدام واقي الشمس: اختيار مستحضر واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 على الأقل، مع وضع كمية كافية منه وإعادة تطبيقه كل ساعتين، وكذلك بعد السباحة أو التعرق.

اختيار مستحضر واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 على الأقل، مع وضع كمية كافية منه وإعادة تطبيقه كل ساعتين، وكذلك بعد السباحة أو التعرق. تجنب ساعات الذروة: يُفضل الحد من التعرض المباشر للشمس بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها.

يُفضل الحد من التعرض المباشر للشمس بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها. ارتداء الملابس المناسبة: تساعد الملابس طويلة الأكمام والسراويل الطويلة والقبعات واسعة الحواف على تقليل تعرض الجلد للأشعة. كما توفر الملابس الداكنة وبعض الأقمشة المصممة خصيصاً للحماية من الشمس مستوى إضافياً من الوقاية.

ويمكن أيضاً الاستعانة بمواد مخصصة للغسيل تمنح الملابس قدرة إضافية على الحد من نفاذ الأشعة فوق البنفسجية، مع استمرار فعاليتها لعدد محدد من مرات الغسيل.

2. الابتعاد عن التدخين

لا تقتصر أضرار التدخين على الصحة العامة، بل تظهر انعكاساته أيضاً على البشرة، إذ يساهم في تسريع ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

ويؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في الطبقات الخارجية من الجلد، ما يقلل وصول والأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية إليه، ويمنحه مظهراً باهتاً وشاحباً.

كما يؤثر في الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان أساسيان يمنحان البشرة تماسكها ومرونتها، ما يجعلها أكثر عرضة للترهل وظهور الخطوط والتجاعيد.

ولا يتوقف التأثير عند هذا الحد، فالحركات المتكررة للوجه أثناء التدخين، مثل ضم الشفتين وتضييق العينين، قد تساهم أيضاً في تكوّن التجاعيد مع الوقت.

كذلك يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في الجلد، خصوصاً في منطقة الشفاه.

لذلك، يُعد الإقلاع عن التدخين من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية البشرة، ويمكن الاستعانة بالمختصين للحصول على الدعم والعلاجات التي تساعد على التخلص من هذه العادة.

3. التعامل مع البشرة بلطف أثناء التنظيف

قد تؤدي بعض الممارسات اليومية، مثل الاستحمام لفترات طويلة أو استخدام المنظفات القوية والحلاقة بطريقة غير مناسبة، إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبة الجلد وتحميه من الجفاف والتهيج.

وللحفاظ على توازن البشرة، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

تقليل مدة الاستحمام: من الأفضل ألا تتجاوز مدة الاستحمام خمس دقائق، مع استخدام المياه الفاترة بدلاً من الساخنة لتجنب فقدان الرطوبة.

من الأفضل ألا تتجاوز مدة الاستحمام خمس دقائق، مع استخدام المياه الفاترة بدلاً من الساخنة لتجنب فقدان الرطوبة. اختيار منظفات لطيفة: يُفضل الابتعاد عن أنواع الصابون القاسية والمنظفات المركزة، واستبدالها بمنتجات تحافظ على الزيوت الطبيعية للبشرة.

يُفضل الابتعاد عن أنواع الصابون القاسية والمنظفات المركزة، واستبدالها بمنتجات تحافظ على الزيوت الطبيعية للبشرة. الحلاقة بطريقة صحيحة: يُنصح بإجرائها بعد الاستحمام عندما يكون الجلد والشعر أكثر ليونة، مع استخدام كريم أو جل مناسب وشفرة حادة ونظيفة. ومن الأفضل تمرير الشفرة باتجاه نمو الشعر، مع شطفها بعد كل تمريرة.

يُنصح بإجرائها بعد الاستحمام عندما يكون الجلد والشعر أكثر ليونة، مع استخدام كريم أو جل مناسب وشفرة حادة ونظيفة. ومن الأفضل تمرير الشفرة باتجاه نمو الشعر، مع شطفها بعد كل تمريرة. تجفيف البشرة برفق: بدلاً من فرك الجلد بالمنشفة، يُفضل تجفيفه بالتربيت الخفيف، للمساعدة في الاحتفاظ بجزء من الرطوبة.

بدلاً من فرك الجلد بالمنشفة، يُفضل تجفيفه بالتربيت الخفيف، للمساعدة في الاحتفاظ بجزء من الرطوبة. الاهتمام بالترطيب: تحتاج البشرة الجافة إلى استخدام مرطب مناسب لطبيعتها، ويمكن اختيار مستحضر يومي يحتوي على عامل حماية من الشمس.

4. اختيار غذاء متوازن يدعم صحة الجلد

تلعب التغذية دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البشرة، إذ يساهم المتنوع في تزويد الجسم بالعناصر التي يحتاج إليها، وينعكس ذلك على مظهر الجلد وحيويته.

ومن المفيد الحرص على تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين قليلة الدهون، مع الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء للمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم.

وفي المقابل، يُنصح بالتقليل من السكريات المضافة والوجبات الخفيفة المصنعة والكربوهيدرات المكررة، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بهذه الأطعمة قد ترتبط بتسارع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة.

أما العلاقة بين الطعام وحب الشباب، فلا تزال موضع بحث علمي، لكن بعض الدراسات ربطت ظهور البثور باستهلاك كميات كبيرة من الحليب أو الأطعمة المصنعة التي تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر .

وفي المقابل، تظهر بعض النتائج الأولية أن الألياف والدهون الصحية وأحماض أوميغا 3 قد تساعد في السيطرة على حب الشباب، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه العلاقة.

5. الحد من التوتر والإجهاد النفسي

لا تنفصل صحة البشرة عن الحالة النفسية، إذ يمكن للضغوط والتوتر الشديدين أن يزيدا من حساسيتها، ويحفزا ظهور البثور وبعض المشكلات الجلدية الأخرى.

ولهذا، فإن الاهتمام بالصحة النفسية يُعد جزءاً مهماً من روتين العناية بالبشرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من العادات، منها:

الحصول على ساعات نوم كافية ومنتظمة.

ممارسة النشاط البدني، مثل المشي السريع يومياً.

تنظيم المسؤوليات وتقليل المهام التي تسبب ضغطاً إضافياً.

تخصيص وقت للاسترخاء من خلال التأمل أو ممارسة اليوغا.

ممارسة الأنشطة المفضلة وقضاء الوقت مع الأشخاص المقربين.

العناية بالبشرة تبدأ من العادات اليومية

الحفاظ على بشرة صحية لا يعتمد فقط على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية، بل يرتبط بمجموعة متكاملة من الخيارات اليومية، تشمل الحماية من الشمس، والتغذية السليمة، والابتعاد عن التدخين، والتنظيف اللطيف، والسيطرة على التوتر.

ويمكن لهذه الخطوات البسيطة، عند الالتزام بها بصورة منتظمة، أن تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل بعض العوامل التي تسرّع ظهور علامات التقدم في العمر.