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المرأة

لماذا يتشوّه خط الآيلاينر؟ حركة بسيطة قد تكون السبب

Lebanon 24
14-11-2026 | 15:26
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لماذا يتشوّه خط الآيلاينر؟ حركة بسيطة قد تكون السبب
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قد يبدو رسم خط الآيلاينر أمراً سهلاً عند إغلاق العين وشدّ الجفن قليلاً، لكن النتيجة قد تتغير تماماً عند فتحها، إذ يمكن أن ينحني طرف الخط أو يختفي جزء منه داخل ثنية الجفن. ولهذا تحذّر خبيرة المكياج آنا باربا من هذه العادة، وتوصي برسم الآيلاينر والعين مفتوحة وفي وضعها الطبيعي.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "¡HOLA!" الإسبانية، فإن باربا، وهي خبيرة مكياج وشريكة مؤسسة علامة Double S Beauty، ترى أن الخطأ الأكثر شيوعاً هو رسم الآيلاينر والعين مغلقة أو مع شدّ الجفن، من دون التحقق من شكله عند فتح العين وإرخاء الجلد.

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وتوضح باربا أن شدّ الجفن يجعل الخط يبدو متصلاً ومنتظماً، لكن عند ترك الجلد يعود إلى وضعه الطبيعي، قد تغطي ثنية الجفن جزءاً منه أو تغيّر اتجاه الطرف الخارجي.

وتنصح الخبيرة بتحديد مكان انتهاء طرف الآيلاينر أولاً أثناء النظر إلى الأمام، مع التركيز على تكثيف الخط في الثلث الخارجي للعين، بدلاً من زيادة سماكته على امتداده كله، لأن الخط العريض قد يقلّص المساحة الظاهرة من الجفن المتحرك.

أما طريقة التطبيق، فتبدأ برسم خط رفيع بمحاذاة الرموش العليا، انطلاقاً من منتصف العين باتجاه الزاوية الخارجية، مع زيادة سماكته تدريجياً. ومن نقطة التقاء خطّي الرموش العليا والسفلى، يُرسم امتداد مستقيم نحو الخارج، ثم يُحدد طرفه بالطول المطلوب.

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بعد ذلك، يُرسم خط ثانٍ من نقطة تسبق نهاية الطرف باتجاه الداخل، ليلتقي بالخط العلوي، ثم تُملأ المساحة بين الخطين بعد إغلاق العين. وتشدد باربا على ضرورة إعادة فتح العين والتحقق من النتيجة، من دون محاولة تصحيح كل اختلاف بسيط عبر إضافة مزيد من اللون.

وفي ما يتعلق باختيار المستحضر، تفضّل باربا قلم الكحل الأسود عندما يكون المطلوب الحصول على تأثير دخاني أو ناعم، أو عند وجود جفن مبطن تغطي ثنيته جزءاً من الجفن المتحرك. أما الآيلاينر السائل فتراه أنسب للحصول على خط واضح ودقيق بمحاذاة الرموش.

ولمن يعانين انتقال اللون إلى أعلى الجفن بعد ساعات من وضعه، توصي الخبيرة باستخدام برايمر مخصص، خصوصاً عندما تميل البشرة إلى إفراز الدهون، واختيار تركيبات طويلة الثبات. كما تشير إلى أن مستحضرات الآيلاينر المقاومة للماء قد تتأثر أيضاً بإفرازات الجلد، وتنصح بتثبيت قلم الكحل بظلال عيون بودرة من اللون نفسه.

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