الحواجب الداكنة والمبالغ فيها خارج الموضة... إليكِ صيحة الموسم الجديدة

مع حلول فصل الصيف، تتجه صيحات الحواجب نحو مظهر أكثر نعومة وطبيعية، بعيداً عن الألوان الداكنة والرسمات الثقيلة التي كانت رائجة في السابق.

وتقول خبيرة الحواجب جان لينهان إن الاتجاه الحالي يميل إلى درجات طبيعية وهادئة، مثل لون التوب والبني الفاتح والبني المحايد، بدلاً من الحواجب الداكنة والكثيفة بشكل مبالغ فيه.

وبحسب صحيفة " تايمز" في 15 تشرين الثاني، ترى لينهان أن الصيف يشكل فرصة مناسبة لإعادة النظر في لون الحواجب وشكلها، مشيرة إلى أن تقنيات التاتو التجميلي تتجه أيضاً نحو استخدام ألوان خفيفة وشفافة، تمنح الحاجبين مظهراً طبيعياً.

وتوضح أن الشكل الرائج يعتمد على قوس خفيف ومتوازن بدلاً من الحاد أو المبالغ فيه، مع التركيز على تأثير ناعم يجعل من الصعب ملاحظة خضوع الحواجب لإجراء تجميلي.

أما لملء الفراغات، فتنصح باستخدام البودرة لمنح الحواجب كثافة وتحديداً، وقلم رفيع الرأس لرسم شعيرات تحاكي الشعر الطبيعي، إضافة إلى الجل لتثبيت الشعيرات ورفعها، بما يمنح الحاجبين مظهراً أكثر امتلاءً.

ولمن ترغب في إطالة حواجبها، تشير لينهان إلى أن السيروم الذي يحتوي على الببتيدات قد يساعد في ترطيب الشعيرات والحد من تكسّرها. لكنها تلفت إلى أن نمو شعر الحاجبين بطيء، ما يجعل الاستمرار والصبر ضروريين للحصول على النتيجة المرجوة.