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المرأة

حمرة الخدود بأسلوب أولاندريا... تدرّجات جريئة تلفت الأنظار

Lebanon 24
15-11-2026 | 02:05
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حمرة الخدود بأسلوب أولاندريا... تدرّجات جريئة تلفت الأنظار
حمرة الخدود بأسلوب أولاندريا... تدرّجات جريئة تلفت الأنظار photos 0
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تعود صيحات المكياج هذا الموسم إلى الألوان القوية والتدرّجات الواضحة، مع بروز أسلوب خاص في استخدام أحمر الخدود، اشتهرت به عارضة الأزياء أولاندريا كارثن، يقوم على دمج أكثر من درجة لونية للحصول على إطلالة حيوية تمتد من الخدين إلى محيط العينين.

وبحسب موقع "Opeau"، يقوم هذا الأسلوب على توزيع درجتين أو ثلاث درجات من أحمر الخدود بطريقة متدرجة، بحيث يكون اللون الأكثر كثافة عند الأطراف، مع إبقاء وسط الوجه أكثر هدوءاً. وتُعرف هذه التقنية باسم "أحمر الخدود المتدرّج" أو "Gradient Blush".

وتعود الإطلالة إلى فنانة المكياج نغوزي إستر إيديمي، المعروفة باسم "Painted By Esther"، التي ارتبط اسمها بإطلالات أولاندريا ذات الألوان القوية، فيما تولّت خبيرة التجميل كيمورا مولان تنفيذ مكياجها على غلاف مجلة "Byrdie" الأخير.

وتعتمد التقنية على ثلاث درجات أساسية: لون انتقالي، ولون رئيسي، ودرجة أغمق لإبراز التدرّج. ومن الألوان التي استُخدمت في إحدى إطلالات أولاندريا درجات الوردي النيون والوردي الفاتح واللافندر، فيما ظهرت في إطلالة أخرى بدرجات التوت، مع استخدام اللون نفسه على الخدين والجفون للحصول على مظهر متناسق.

ولا يقتصر الأسلوب على أحمر الخدود، إذ تكتمل الإطلالة ببشرة مضيئة ورموش محددة ومتفرقة، مع تحديد الشفاه بقلم بني وإضافة أحمر شفاه بلون خوخي. كما برز استخدام الهايلايتر اللامع على عظمتي الترقوة والصدر، إلى جانب مناطق أخرى من الجسم، لإضفاء بريق إضافي.

وتنصح إيديمي باختيار تركيبة أحمر الخدود وفق طبيعة البشرة، إذ تميل الكريمات إلى ملاءمة البشرة الجافة، فيما تناسب البودرة البشرة الدهنية، مع تفضيل الدرجات المطفأة عند استخدام البودرة للتحكم بمناطق اللمعان.

أما بالنسبة إلى ألوان البشرة الداكنة، فتشير إلى أن الوردي يناسب مختلف ألوان البشرة، وتقترح درجات الوردي الدافئ والخوخي والمرجاني، أو البنفسجي ذي النغمة الزرقاء، للحصول على لون أكثر وضوحاً.

وتبقى النصيحة الأساسية في اعتماد هذه الصيحة هي إضافة اللون تدريجياً ودمجه جيداً، بدلاً من وضع كمية كبيرة دفعة واحدة، للحصول على تدرّج متوازن وإطلالة جريئة من دون مبالغة.

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