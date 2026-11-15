تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

عادات يابانية تمنحكِ شعراً أكثر نعومة

Lebanon 24
15-11-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عادات يابانية تمنحكِ شعراً أكثر نعومة
عادات يابانية تمنحكِ شعراً أكثر نعومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 

أفاد تقرير بأن العناية اليابانية بالشعر تعتمد على مجموعة من الخطوات اليومية التي تساعد في الحد من النفشة والجفاف، ولا سيما خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أهمية الترطيب المستمر والتعامل اللطيف مع الخصلات وحمايتها من الحرارة والاحتكاك.

وأوضح التقرير أن هذه العناية تبدأ من غسل الشعر بالماء الفاتر واستخدام البلسم، مروراً بالتمشيط والتجفيف بطريقة صحيحة، وصولاً إلى الاستعانة بالزيوت الطبيعية، مثل زيت الكاميليا، وأقنعة الترطيب الأسبوعية للحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه

وتُعَدّ طريقة تجفيف الشعر من العوامل الأساسية التي تؤثر في صحته ومظهره، إذ يُنصح بتجنّب فركه بقوة بالمنشفة بعد الاستحمام، واستبدال ذلك بالضغط الخفيف لامتصاص المياه، باستخدام منشفة ناعمة أو قطعة قماش قطنية. كما يُفضّل ترك الشعر يجفّ طبيعياً قدر الإمكان، والحدّ من استخدام أدوات التصفيف الحرارية، أو الاستعانة بمنتجات الحماية من الحرارة عند الضرورة.

وفي ما يتعلق بالتمشيط، يشدّد هذا الروتين على ضرورة التعامل برفق مع الشعر، خصوصاً عندما يكون مبللاً، إذ يكون أكثر عرضة للتكسّر. لذلك، يُنصح باستخدام مشط واسع الأسنان والبدء بفكّ التشابك من الأطراف وصولاً إلى الجذور، بدلاً من شدّ الخصلات بقوة.

أما الزيوت الطبيعية، فيبرز زيت الكاميليا كأحد الخيارات المستخدمة في روتين العناية الياباني، نظراً إلى دوره في ترطيب الشعر ومنحه مظهراً أكثر نعومة ولمعاناً. ويمكن وضع كمية قليلة منه على الأطراف، مع تجنّب الإفراط في استخدامه حتى لا يبدو الشعر دهنياً أو مثقلاً.

ولا تقتصر العناية على الخطوات الخارجية فحسب، بل تشمل أيضاً الاهتمام بالتغذية وشرب كميات كافية من المياه، إذ ينعكس النظام الغذائي المتوازن على صحة الشعر وقوته. كما يُنصح بتجنّب غسل الشعر بالماء الساخن جداً، لأنه قد يزيد من جفافه ويؤثر في زيوته الطبيعية.

وبذلك، يقوم الروتين الياباني للعناية بالشعر على مبدأ البساطة والاستمرارية، من خلال خطوات يومية لطيفة تساعد في الحفاظ على ترطيبه وتقليل تطايره، ليبقى أكثر نعومة وحيوية حتى في الأجواء الباردة.

Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
7 خطوات من العناية الكورية لشعر أكثر نعومة وحيوية
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
5 خطوات للحفاظ على نعومة الشعر والحد من الهيشان خلال الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا ينتفش شعرك باستمرار؟ عادات قد تكون السبب
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
9 عادات يومية تحمي وزنك أكثر من أي حمية
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

اليابانية

اليابان

اللطيف

ساسي

طراف

روتي

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-15
Lebanon24
10:00 | 2026-11-15
Lebanon24
08:13 | 2026-11-15
Lebanon24
05:44 | 2026-11-15
Lebanon24
04:41 | 2026-11-15
Lebanon24
02:05 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24