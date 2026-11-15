عادات يابانية تمنحكِ شعراً أكثر نعومة

أفاد تقرير بأن العناية بالشعر تعتمد على مجموعة من الخطوات اليومية التي تساعد في الحد من النفشة والجفاف، ولا سيما خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أهمية الترطيب المستمر والتعامل مع الخصلات وحمايتها من الحرارة والاحتكاك.

وأوضح التقرير أن هذه العناية تبدأ من غسل الشعر بالماء الفاتر واستخدام البلسم، مروراً بالتمشيط والتجفيف بطريقة صحيحة، وصولاً إلى الاستعانة بالزيوت الطبيعية، مثل زيت الكاميليا، وأقنعة الترطيب الأسبوعية للحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه

وتُعَدّ طريقة تجفيف الشعر من العوامل الأساسية التي تؤثر في صحته ومظهره، إذ يُنصح بتجنّب فركه بقوة بالمنشفة بعد الاستحمام، واستبدال ذلك بالضغط الخفيف لامتصاص المياه، باستخدام منشفة ناعمة أو قطعة قماش قطنية. كما يُفضّل ترك الشعر يجفّ طبيعياً قدر الإمكان، والحدّ من استخدام أدوات التصفيف الحرارية، أو الاستعانة بمنتجات الحماية من الحرارة عند الضرورة.

وفي ما يتعلق بالتمشيط، يشدّد هذا الروتين على ضرورة التعامل برفق مع الشعر، خصوصاً عندما يكون مبللاً، إذ يكون أكثر عرضة للتكسّر. لذلك، يُنصح باستخدام مشط واسع الأسنان والبدء بفكّ التشابك من الأطراف وصولاً إلى الجذور، بدلاً من شدّ الخصلات بقوة.

أما الزيوت الطبيعية، فيبرز زيت الكاميليا كأحد الخيارات المستخدمة في روتين العناية الياباني، نظراً إلى دوره في ترطيب الشعر ومنحه مظهراً أكثر نعومة ولمعاناً. ويمكن وضع كمية قليلة منه على الأطراف، مع تجنّب الإفراط في استخدامه حتى لا يبدو الشعر دهنياً أو مثقلاً.

ولا تقتصر العناية على الخطوات الخارجية فحسب، بل تشمل أيضاً الاهتمام بالتغذية وشرب كميات كافية من المياه، إذ ينعكس المتوازن على صحة الشعر وقوته. كما يُنصح بتجنّب غسل الشعر بالماء الساخن جداً، لأنه قد يزيد من جفافه ويؤثر في زيوته الطبيعية.

وبذلك، يقوم الروتين الياباني للعناية بالشعر على مبدأ البساطة والاستمرارية، من خلال خطوات يومية لطيفة تساعد في الحفاظ على ترطيبه وتقليل تطايره، ليبقى أكثر نعومة وحيوية حتى في الأجواء الباردة.