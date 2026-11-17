مع تزايد الإقبال على المكونات الطبيعية في عالم العناية بالبشرة، يبرز العسل بوصفه أحد المكونات التي تحظى باهتمام واسع، لما يتمتع به من خصائص مرطبة ومركبات مضادة للأكسدة. لكن هل تكفي هذه الخصائص لجعله بديلاً عن واقي الشمس؟ وهل يوفر حماية فعلية من الأشعة فوق البنفسجية؟

رغم ما يُنسب إلى العسل من فوائد جمالية، فإن استخدامه للحماية من الشمس يحتاج إلى توضيح علمي، إذ تختلف العناية بترطيب البشرة عن حمايتها من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة.

العسل والعناية بالبشرة.. ما فوائده؟

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يحتوي العسل الطبيعي على مركبات مضادة للأكسدة، كما يتمتع بخصائص تساعد على جذب الرطوبة والاحتفاظ بها، ما يجعله مكوناً شائعاً في بعض مستحضرات العناية بالبشرة، ولا سيما المنتجات المخصصة لترطيب الجلد الجاف وتحسين ملمسه.

وتكمن أهمية مضادات الأكسدة في مساهمتها في مواجهة الإجهاد التأكسدي الناتج عن العوامل البيئية، فيما يساعد الترطيب على الحفاظ على نعومة البشرة ودعم حاجزها الطبيعي.

ومن أبرز الفوائد التي قد يقدمها العسل ضمن مستحضرات العناية المناسبة:

- ترطيب الجلد: المساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة والحد من الجفاف.

- مقاومة الإجهاد التأكسدي: بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة.

- تحسين ملمس البشرة: والمساهمة في منحها مظهراً أكثر نعومة.

- دعم حاجز البشرة: ضمن التركيبات المرطبة المناسبة.

هل يحمي العسل من أشعة الشمس؟

على الرغم من خصائصه المفيدة، لا يُعد العسل بديلاً مثبتاً عن واقي الشمس، إذ لا تتوافر أدلة علمية كافية تثبت قدرته على توفير مستوى حماية موثوق من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVA وUVB.

فواقي الشمس مستحضر مصمم ومختبر لتوفير حماية محددة، تساعد على الحد من حروق الشمس والتصبغات وعلامات الشيخوخة المبكرة، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد عند استخدامه بالطريقة الصحيحة.

أما وضع العسل مباشرة على الوجه، فلا يمنح البشرة عامل حماية من الشمس (SPF) معتمداً، ولا يضمن حمايتها من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

كيف تجمعين بين العسل وواقي الشمس؟

يمكن إدخال العسل في روتين العناية بالبشرة للاستفادة من خصائصه المرطبة، شرط عدم الاعتماد عليه للحماية من الشمس.

وللحفاظ على صحة البشرة، يُنصح باتباع الخطوات الآتية:

- اختيار واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 أو أعلى.

- تطبيق واقي الشمس قبل الخروج بنحو 15 دقيقة.

- إعادة وضعه كل ساعتين أثناء الوجود في الخارج، وبعد السباحة أو التعرق.

- استخدام القبعات والنظارات الشمسية والملابس الواقية لتعزيز الحماية.

- اختيار مستحضرات تحتوي على العسل ضمن روتين الترطيب، إذا كانت ملائمة لطبيعة البشرة.

هل يناسب العسل جميع أنواع البشرة؟

لا يعني كون العسل مكوناً طبيعياً أنه مناسب للجميع. فقد يسبب تفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص، خصوصاً الذين لديهم حساسية تجاه منتجات النحل أو مكونات المستحضرات التي يدخل فيها.

لذلك، يُفضّل اختبار أي مستحضر جديد على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على الوجه، والتوقف عن استعماله في حال ظهور احمرار أو حكة أو أي علامات تهيّج.

يمكن أن يشكل العسل إضافة مفيدة إلى روتين العناية بالبشرة بفضل خصائصه المرطبة ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، لكنه لا يوفر بديلاً عن الحماية الشمسية المتخصصة. فالعناية المتكاملة بالبشرة تتطلب الجمع بين الترطيب والحماية اليومية، بدلاً من الاعتماد على مكون واحد مهما تعددت فوائده.