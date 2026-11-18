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كشف الدكتور محمود العفيفي، أخصائي السمنة والنحافة والمتابع للحالة الغذائية للفنانة ، السبب وراء زيادة وزنها الأخيرة، مشيرا إلى مرورها بحالة نفسية ومزاجية غير مستقرة، إلى جانب انقطاعها عن متابعة نظامها الغذائي معه منذ نحو شهرين ونصف.وجاءت هذه التصريحات في مقطع فيديو نشره الطبيب عبر حساباته على ، رداً على الجدل والتساؤلات التي أُثيرت عقب ظهور بوزن زائد في عزاء والدة المايسترو أمير بالقاهرة مساء الإثنين الماضي.وأوضح الطبيب أن التوتر والضغوط النفسية يرفعان مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، مما يؤدي بدوره إلى مقاومة الإنسولين وزيادة الوزن وتراكم الدهون خاصة في منطقة البطن.ولفت العفيفي إلى أنه لم يلتقِ بشيرين أو يتواصل معها منذ أكثر من شهرين ونصف، موضحاً أنها لم تكن في أفضل حالاتها النفسية خلال آخر لقاء جمعهما.