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وقالت إنها كانت تبحث عن شخص يمنحها إحساساً بالثبات والانتماء، موضحةً أن الشهرة قد تبدو من الخارج حياة مليئة بالمعارف والرفقة، لكنها لا تمنع الشعور بالوحدة. تحدّثت الفنانة العالميّة جينيفر لوبيز خلال حلولها ضيفة ضمن "Friends Keep Secrets"، عن زيجاتها الأربع، وتأثير الشهرة في حياتها الشخصية، وكشفت أنها شعرت في مراحل كثيرة بالضياع والوحدة رغم إحاطتها الدائمة بالناس.وقالت إنها كانت تبحث عن شخص يمنحها إحساساً بالثبات والانتماء، موضحةً أن الشهرة قد تبدو من الخارج حياة مليئة بالمعارف والرفقة، لكنها لا تمنع الشعور بالوحدة.

وأضافت أنها أرادت شريكاً يرغب فعلاً في قضاء الوقت معها، لا شخصاً يعمل لديها أو يسعى إلى الحصول على شيء منها.



وأكدت أنها تحاول النظر إلى تجارب الزيجات من دون الشعور بالخجل من تصرفاتها؛ لأنها كانت تحب بإخلاص وتحرص على التعامل مع الآخرين بطريقة تستطيع أن تفخر بها لاحقاً.

ووجهت نصيحة لمن يمرون بتجربة الطلاق، داعيةً إياهم إلى التمسك بأفضل ما لديهم من إنسانية، حتى في أصعب لحظات الألم، وعدم السماح للخذلان بأن يدفعهم إلى إيذاء الطرف الآخر. (ارم نيوز)