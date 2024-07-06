ولي العهد السعودي في برقية تهنئة للرئيس الإيراني الجديد: حريصون على تطوير العلاقات

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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت، مسعود بزشكيان بانتخابه رئيسا لإيران.وجاء في برقية التهنئة التي بعث بها الملك سلمان بن عبد العزيز:" بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس إيران المنتخب مسعود بزشكيان، جاء فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق، مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الداخلية الايرانية فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي إن مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بزشكيان، فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها. (روسيا اليوم)