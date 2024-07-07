من هو زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون؟



Advertisement

وقال زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، اليوم الأحد، إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة.



وأضاف ميلانشون بعد إعلان النتائج الأولية التي تشير إلى تقدم ائتلاف اليسار في الانتخابات الفرنسية أن "ماكرون تعرّض للهزيمة وعليه أن يعترف بذلك". فاز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لتيار اليسار في فرنسا بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات، ولكن دون تحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان، حسبما ذكرت مراكز استطلاع بارزة يوم الأحد.وقال زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، اليوم الأحد، إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة.وأضاف ميلانشون بعد إعلان النتائج الأولية التي تشير إلى تقدم ائتلاف اليسار في الانتخابات الفرنسية أن "ماكرون تعرّض للهزيمة وعليه أن يعترف بذلك".

من هو جان لوك ميلانشون؟

- يبلغ من العمر 72 عاماً.

- انضم إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي في عام 1976.

- شغل عدة مناصب داخل الحزب، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي في عام 1986.

- أسس حزبه الحالي فرنسا الأبية في عام 2016 قبل الترشح للرئاسة للمرة الثانية في انتخابات 2017.

- ترك مهنة التدريس والصحافة في السبعينيات، وشغل لفترة وجيزة منصب وزير تعليم في عهد رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان، وفقما ذكرت "بي بي سي".

- أصبح عضواً في مجلس النواب في سن 35 عاماً، ومشرعا في الاتحاد الأوروبي في عام 2009.

- احتل المركز الثالث خلف إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بحسب "يورونيوز".



ترشّح ميلانشون للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات:

2012: حصل على قرابة 11 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

2017: حقق نتيجة أفضل، حيث حصل على حوالي 19.6 في المئة من الأصوات.

2022: حصل على حوالي 21.95 في المئة من الأصوات.



ويأتي تصدر الجبهة الشعبية الجديدة لنتائج استطلاعات الرأي مفاجأة كبيرة ستمنع حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان من تشكيل الحكومة.



وستمثل هذه النتيجة انتكاسة كبيرة لليمين المتطرف، الذي توقعت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات فوزه بفارق مريح قبل أن يتعاون تحالفا اليسار والوسط من خلال سحب عشرات المرشحين من السباق الانتخابي لتوحيد الجهود في مواجهة التجمع الوطني.



