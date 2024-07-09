الاتحاد الأوروبي علّق تسليم 30 مليون يورو لجورجيا

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تبيليسي بافيل غيرتشينسكي أن قادة دول الاتحاد قرروا تعليق تسليم 30 مليون يورو لوزارة الدفاع الجورجية، بحسب وكالة "نوفوستي".



وقال غيرتشينسكي أمام الصحافيين اليوم : "تم تجميد الأموال بمبلغ 30 مليون يورو والتي كنا نخطط لتسليمها لوزارة الدفاع الجورجية. هذه هي الخطوة الأولى فقط. وستكون هناك خطوات أخرى. سيكون دعمنا المباشر لحكومة جورجيا محدودا وسنحاول تحويله إلى المجتمع المدني ووسائل الإعلام".

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