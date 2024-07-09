قضية المعارض نافالني إلى الواجهة من جديد.. روسيا تلاحق أرملته

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عادت قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى الواجهة من جديد حيث أصدرت محكمة باسمانّي في موسكو اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال غيابية بحق يوليا نافالنايا أرملة نافالني.وذكرت وكالة "نوفوستي الروسية نقلا عن بيانات المحكمة: "قررت المحكمة تلبية طلب الادعاء واتباع إجراءات احترازية وقائية متمثلة بالاحتجاز لمدة شهرين بحق نافالنايا".وأوضحت المحكمة أنه سيتم تنفيذ الحكم اعتبارا من لحظة ترحيلها إلى أراضي روسيا الاتحادية أو من لحظة اعتقالها داخل الأراضي الروسية.واتهمت المحكمة نافالنايا "بالانخراط في جماعة متطرفة"، وأضيفت إلى قائمة المطلوبين في الخارج كونها "تهربت من التحقيقات الأولية".وبموجب القانون الروسي، تواجه نافالنايا عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين وستة أعوام. (روسيا اليوم)