Advertisement

عربي-دولي

قضية المعارض نافالني إلى الواجهة من جديد.. روسيا تلاحق أرملته

Lebanon 24
09-07-2024 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1220949-638561567480588885.png
Doc-P-1220949-638561567480588885.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى الواجهة من جديد حيث أصدرت محكمة باسمانّي في موسكو اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال غيابية بحق يوليا نافالنايا أرملة نافالني.

وذكرت وكالة "نوفوستي الروسية نقلا عن بيانات المحكمة: "قررت المحكمة تلبية طلب الادعاء واتباع إجراءات احترازية وقائية متمثلة بالاحتجاز لمدة شهرين بحق نافالنايا".
Advertisement

وأوضحت المحكمة أنه سيتم تنفيذ الحكم اعتبارا من لحظة ترحيلها إلى أراضي روسيا الاتحادية أو من لحظة اعتقالها داخل الأراضي الروسية.

واتهمت المحكمة نافالنايا "بالانخراط في جماعة متطرفة"، وأضيفت إلى قائمة المطلوبين في الخارج كونها "تهربت من التحقيقات الأولية".

وبموجب القانون الروسي، تواجه نافالنايا عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين وستة أعوام. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-07-09
16:00 | 2024-07-09
15:47 | 2024-07-09
15:47 | 2024-07-09
15:10 | 2024-07-09
14:01 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24