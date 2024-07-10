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في يوم واحد... رصد أكبر عدد طائرات عسكرية صينية حول تايوان

Lebanon 24
10-07-2024 | 23:59
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الخميس، أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، 66 طائرة عسكرية صينية، في رقم قياسي لهذا العام.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تمّ رصد 66 طائرة و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان حتى الساعة 6 صباحاً (22:00 الأربعاء غرينتش)".
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وأضاف البيان أنّ 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّها "تابعت الوضع واستجابت له".

وهذا أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام.
ويعود آخر رقم قياسي في هذا المجال إلى شهر مايو حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكرية و27 سفينة حربية.
وتطالب الصين بتايوان وتعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، مؤكدة أنها لن تتردّد في استخدام القوة لاستعادتها.
وكثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايبيه، وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو بعد تنصيب لاي تشينغ-تي الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطراً". (العربية)
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