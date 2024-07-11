Advertisement

عربي-دولي

جراء هجوم مزدوج لـ"القاعدة"... سقوط 6 جنود يمنيين بين قتيل وجريح

Lebanon 24
11-07-2024 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1221529-638562947874997248.jpg
Doc-P-1221529-638562947874997248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر بالسلطة المحلية في محافظة شبوة إن "6 جنود يمنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء هجوم شنه تنظيم "القاعدة" في المحافظة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن " أفرادا من "القاعدة" شنوا هجوما مزدوجا على موقع لـ"قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية الصعيد جنوب مدينة عتق مركز المحافظة".
Advertisement


وأوضح أن "عناصر من "القاعدة" استهدفت بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية موقع القلعة التابع للواء الأول بـ "قوات دفاع شبوة" في منطقة المصينعة".
وأردف أن "أفراد الموقع العسكري أطلقوا نداء لتعزيزهم بقوة إضافية للتصدي للهجوم إلا أن العناصر المهاجمة نصبت كمينا بعبوة ناسفة لآلية عسكرية تحمل عددا من الجنود أثناء مرورها على الطريق المؤدي إلى الموقع".
وحسب المصدر، فإن الهجوم المزدوج أسفر "عن مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين على الأقل، في حين تعرض المهاجمون إلى خسائر في الأرواح والعتاد".
ويأتي الهجوم بعد فترة هدوء نسبي شهدتها محافظة شبوة من هجمات "القاعدة" عقب إعلان "قوات دفاع شبوة" في 25 أيلول الماضي، تنفيذ عملية أمنية في منطقة المصينعة ضد معاقل للتنظيم، وذلك على خلفية مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين اثر هجوم على حاجز تفتيش، سبقه كمين بعبوة ناسفة لسيارة إسعاف عسكرية أسفر عن مقتل أربعة جنود.
ويشهد اليمن أحد أفقر دول العالم، نزاعا داميا بين الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على السلطة في البلاد منذ 2014. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-07-11
07:45 | 2024-07-11
07:17 | 2024-07-11
07:11 | 2024-07-11
07:00 | 2024-07-11
06:52 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24