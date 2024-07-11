قال مصدر بالسلطة المحلية في محافظة شبوة إن "6 جنود يمنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء هجوم شنه تنظيم "القاعدة" في المحافظة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.



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وأوضح أن "عناصر من "القاعدة" استهدفت بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية موقع القلعة التابع للواء الأول بـ "قوات دفاع شبوة" في منطقة المصينعة". وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن " أفرادا من "القاعدة" شنوا هجوما مزدوجا على موقع لـ"قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية الصعيد جنوب مدينة عتق مركز المحافظة".وأوضح أن "عناصر من "القاعدة" استهدفت بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية موقع القلعة التابع للواء الأول بـ "قوات دفاع شبوة" في منطقة المصينعة".

وأردف أن "أفراد الموقع العسكري أطلقوا نداء لتعزيزهم بقوة إضافية للتصدي للهجوم إلا أن العناصر المهاجمة نصبت كمينا بعبوة ناسفة لآلية عسكرية تحمل عددا من الجنود أثناء مرورها على الطريق المؤدي إلى الموقع".

وحسب المصدر، فإن الهجوم المزدوج أسفر "عن مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين على الأقل، في حين تعرض المهاجمون إلى خسائر في الأرواح والعتاد".

ويأتي الهجوم بعد فترة هدوء نسبي شهدتها محافظة شبوة من هجمات "القاعدة" عقب إعلان "قوات دفاع شبوة" في 25 أيلول الماضي، تنفيذ عملية أمنية في منطقة المصينعة ضد معاقل للتنظيم، وذلك على خلفية مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين اثر هجوم على حاجز تفتيش، سبقه كمين بعبوة ناسفة لسيارة إسعاف عسكرية أسفر عن مقتل أربعة جنود.

ويشهد اليمن أحد أفقر دول العالم، نزاعا داميا بين الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على السلطة في البلاد منذ 2014. (روسيا اليوم)