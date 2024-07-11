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عربي-دولي

6 مناطق في بلدٍ عربيّ ضمن الأكثر حراً في العالم.. هكذا يعيش سكانها

Lebanon 24
11-07-2024 | 05:52
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صُنفت 6 مناطق من الجنوب الجزائري ضمن الأكثر حرًا في العالم.

وشمل تصنيف مراكز الرصد الجوي العالمية 10 دول سجلت درجات حرارة قياسية وصلت إلى 49.5 درجة تحت الظل، حيث احتلت منطقة أدرار المرتبة الأولى عالميا بـ 49.5، وفي المرتبة الثالثة منطقة إن صالح بـ 48.8 درجة، ومنطقة تيميمون في المرتبة الرابعة بـ 48.7 درجة، ومنطقة ورقلة في المرتبة الخامسة بـ 48.6 درجة، فيما احتلت منطقة حاسي مسعود المرتبة الثامنة بـ 48.2 درجة، ومنطقة بني عباس المرتبة العاشرة بـ 48.1 درجة.
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وتعتبر درجات الحرارة المسجلة مألوفة لدى سكان تلك المناطق في فصل الصيف، فهم يتعايشون معها منذ عقود من الزمن، ويُحددون نمط معيشتهم حسب الفصول، فعند ارتفاع درجات الحرارة، يتخذون جملة من الإجراءات لوقاية أنفسهم من أي ضربات شمس محتملة، حيث يختلف روتينهم عن الروتين اليومي لسكان باقي المناطق في الجزائر. (العربية)
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