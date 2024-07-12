في أميركا.. تسجيل إصابات بشرية بإنفلونزا الطيور

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أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة ان ولاية كولورادو أبلغت عن ثلاث حالات إصابة محتملة بسلالة "إتش 5 إن 1" من إنفلونزا الطيور بين أشخاص يعملون في مجال تربية الدواجن.وأضافت المراكز في بيان "لا توجد أي علامات على زيادة غير متوقعة في نشاط الإنفلونزا بخلاف ذلك في كولورادو أو في ولايات أخرى تأثرت بظهور سلالة إتش 5 إن 1 من إنفلونزا الطيور بين الأبقار والدواجن".وذكر البيان أن الأفراد الثلاثة يعانون من أعراض خفيفة.وجاء في البيان أن العدوى حدثت بين عمال كانوا يعدمون طيورا مصابة في منشأة للدواجن تفشت فيها سلالة إتش 5 إن 1 من إنفلونزا الطيور.وأوضحت المراكز الأميركية أن الخطر على الناس بوجه عام لا يزال منخفضا وأنها سترسل فريقا إلى كولورادو لدعم التحري في الأمر.وأشارت المراكز إلى أن العمال الثلاثة تعرضوا للفيروس من خلال التعامل مع طيور مصابة.(سكاي نيوز)