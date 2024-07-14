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عربي-دولي

ماسك يكشف عن تعرّضه لمحاولتي اغتيال!

Lebanon 24
14-07-2024 | 05:58
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كشف رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن تعرضه لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيرا إلى أن أوقاتا عصبية تنتظر الولايات المتحدة.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "أوقات عصيبة تنتظرنا، خلال الأشهر الثمانية الماضية تعرضت لمحاولتي اغتيال". وأضاف: "تم القبض على المشتبه بهم على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من مقر تسلا".
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كما أعرب رجل الأعمال الأميركي، عن تأييده للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد محاولة اغتياله أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، متمنيا له الشفاء السريع.

وتابع: "أؤيد بشدة الرئيس ترامب ونأمل في شفائه السريع". مرفقا كلامه بفيديو للحادث وصورة للرئيس السابق ترامب.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه. 

وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.

بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار على تجمع للرئيس السابق في بتلر بولاية بنسلفانيا. (روسيا اليوم)
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